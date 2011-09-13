Hayatımızı değiştirecek filmlere ihtiyacımız var

Bu cümleler benim değil. 2011 Venedik Film Festivali jürisinin başkanı’nin.Şu cümleler de benim değil:Ve bir cümle daha:Bunlar da, 68. Venedik Film Festivali’nde ana ödül olan Altın Aslan’ı kazanan Rus yönetmen’un cümleleri…Son cümleyle isterseniz biraz oynayalım:Böyle devam edebilirsiniz. Tabii eğer eser büyükse, tarihiyse, hayatı değiştirebiliyorsa...Sanatta ve diğer yaratıcı uğraşlarda bu yaklaşıma vefikrine hem saygı duyuyor, hem de yürekten inanıyorum. T24’teki ilk yazımda bundan söz etmiştim:* * *Sokurov’un Venedik’te ödül kazanan filmiu henüz görmedik. Muhtemelen önümüzdeki aylarda izleyeceğiz.Ama bu filmin, onun 12 yıl önce başladığı,ilişkisini ele alan bir serinin son halkası olduğunu biliyoruz.Bu seri bugüne kadar,ve Japon İmparatoru’yu anlatanvefilmlerini içeriyordu.Ve şimdi de’den esinlenen, felsefi bir film var gündemimizde:Sokurov, filmde,söylüyor. Hatta film çok karanlık olmasın diye bazı şeyleri çıkarmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Ve ekliyor:Uluslararası kültürel etkileşime büyük önem veren Sokurov, ödül alan filminde 38 ulustan sanatçıya görev vermiş. Başrolde bir Alman var ve Çek Cumhuriyeti’nde, Prag yakınlarında çekilen filmin dili de Almanca.Sokurov her ne kadar filminin ödül almayacağı düşüncesiyle Moskova uçak biletini cumartesi sabahına almışsa da, jüri onu zorla ikna edip kalmasını sağladı ve cumartesi akşamı oybirliğiyle ödülü ona verdi.Aslında Sokurov, Rus sinemasının dünyadaki önde gelen isimlerinden biri. Adı, 1995’te Avrupa Sinema Akademisi tarafındanlistesine yazılmıştı.Ama – belgesellerini de sayarsak – yaptığı 40 civarında filmden dolayı aldığı 30’a yakın ödül arasında hiç bu kadar büyük bir uluslararası derece yoktu.Elbette bunda Venedik, Cannes, Berlin, Moskova gibi 13 büyük uluslararası film festivalinin önemli bölümünün jüri üyelerinin ve kararlarının, son yıllarda oldukça tartışmalı hale gelmesinin ve saygınlık yitirmesinin de payı olabilir.* * *Şimdi 60 yaşındaki Sokurov, film yapmaya 19’unda başladı. İlk döneminde yaptığı neredeyse bütün filmleri Sovyet yönetiminin tepki, baskı ve sansürüyle karşılaştı. Arkadaşı olan ünlü yönetmen, bir ara hayatı tehlikede olan Sokurov’u yurtdışına kaçırmaya çalıştı. Ama o, ülkesinden, dilinden ve kültüründen ayrılmamakta direndi.Eserlerini ancak 80’lerin sonundan itibaren geniş kitleyle paylaşabildi. Yıllardır Petersburg’da yaşayan ünlü rejisörün 2007 yılında yaptığı bir önceki sanatsal filmi olandan çok etkilenmiştim. Film, Rus-Çeçen savaşının sonuçlarını savaşı göstermeden sergiliyordu. Yaşlı bir Rus kadının savaş bölgesindeki izlenimlerini, Çeçen kadınlarıyla söyleşilerini aktarıyordu.Sokurov son dönemde yeniden atağa kalkan Rus sinemasının adını dünyada bir kez daha duyuran bir isim oldu.Dünyanın en önemli üç filminden biri sayılannın (1925) rejisörü, Andrey Tarkovski,ve 1994’te Oscar alan filmiile Türkiye’de de hayranları olanbu isimlerden sadece birkaçı.Bunlar iyi rejisörler… İhtiyacımız olan, hayatımızı değiştirebilecek etkili filmleri yapan yetenekli ve yaratıcı insanlar...