Eurovision 2012: Merhaba nineler! Merhaba Sovyetler!

1980’de “koskoca” Ajda Pekkan’ı gönderdik (“Petrol” diye acayip bir şarkı söylemişti); o bile başarılı olamadı. 1983 ve 1987’de “sıfır puanla” sondan birinci geldik. Ama 2003’te Sertab Erener’le sanki bir “dünya savaşı” kazandık.

Bir de aklımda kalan, 2007’de Türkiye'nin Ermenistan’a 12 puan vermesiydi. Ne günlermiş, değil mi?..

Onlar yıllardır yaptıkları gibi folklor gösterisi sergiliyor, yavaş yavaş sallanarak, kendi tempolarında sevgi dolu bakışlarla şarkılarını söylüyorlar sadece. (Tamam, kabul, burada biraz abarttım; prodüktörler onların şarkılarına da “bazı popüler unsurlar” kattı ve en önemlisi 70’lik ninelerin tüm direnişine karşın, onları bu yaştan sonra bilmedikleri bir dilde “Come on and dance! Come on and… Boom Boom! Party for everybody!” diye şarkı söylemeye mecbur etti. Ama bu, genel içeriği ve görüntüyü bozmadı.)