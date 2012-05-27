Eurovision 2012: Merhaba nineler! Merhaba Sovyetler!

Eurovision yazısı yazmaya yeltendiğim için peşinen özür dileyeyim. Çünkü ne müzik yorumcusuyum, ne de “show business” denilen şeyden anlarım. Abartılı süreçlerle düzenlenen ve milyonların algısında bazen ölüm-kalım meselesine dönüştürülen “dünyanın en büyük şarkı yarışması” kartvizitli Eurovision organizasyonundan da pek hoşlanmam. Ayrıca bu konuda uzun yıllar içinde hafızama yerleşen birkaç bilginin dışında dağarcığım bomboştur. Dün açık farkla “şampiyon” olan İsveçli Loreen yarın unutacağım bir isimdir. Ama “Waterloo” şarkısıyla 1974’ün birincisi olan İsveçli ABBA başka tabii.

Ta 1956’dan beri düzenlenen ve artık dünyada 500-600 milyon kişinin işini gücünü bırakarak izlediği Eurovision denince aklımda – hem de pırıl pırıl – kalan en önemli olay, 1975 yılında İsveç’te düzenlenen yarışmaya ilk “çıkarmamızdır”. Bir yıl önce Kıbrıs’ı “fethettikten” sonra dünyaya Türk’ün şarkı söyleme yeteneğini kanıtlama girişimimiz sırasında ben ortaokul sondaydım. Tam bir “milli seferberlik” olmuştu o yıl. Düzenlenen ülke içi yarışma gerçekten çok zengindi. Birçok yeni şarkı ve şarkıcıya kavuşmuştuk: “Böyle mi Başlar” (Yeşim), “Dilenci” (Attila Atasoy), “Günahsızlar” (İskender Doğan), “Hayalimdeki Adam” (Yeliz), “Boşver” (Nilüfer), “Canı Sıkılan Adam” (Esin Afşar), “Delisin” (Cici Kızlar), “Yarınlar” (Ali Rıza Binboğa), “Seninle Bir Dakika” (Semiha Yankı)… Son üçü finalde öne çıkmıştı. Binboğa “sol içerikli” şarkısıyla 1975 Türkiye’sinde “Halk jürisi birincisi” olmuştu. (Şarkıdaki cehalet ürünü yanlışlık, “özgürlük ve barış tüm insanların özlemi olacak yarınlarda” – aslında söylenmek istenen tam tersiyken - halkı fazla etkilemişe benzemiyordu.) TRT jürisi Yankı’yı “daha Avrupaî” bulmuştu. Ortalama puanlarda ise Cici Kızlar üçüncü lider oluvermişti. Önce averajla Binboğa elendi. Sonra da kura çekilerek Cici Kızlar. Avrupa’ya Yankı gitti. Ama sadece Monako bize üç puan verdiğinde bağıra çağıra alkışlayabildik, başka kimse şarkımıza ilgi göstermedi ve Hollandalı Teach-In herkesi (Türkler’i bile!) coşturan “Ding Dinge Dong” ile ipi göğüslerken biz sonuncu geldik. Ve bir kez daha “dış dünyadan nefret ettik”. Tartışmaların ve ulusal moral bozukluğunun haftalarca sürdüğünü çok iyi hatırlıyorum. O dönemde gencecik bir kız olan Semiha Yankı ise saç modelinden giysisine kadar aldığı yoğun eleştirilerle neredeyse “vatan haini” ilan edilmiş ve intiharın eşiğine gelmişti. Eurovision kompleksimiz ve savaşımız oradan başladı.

1980’de “koskoca” Ajda Pekkan’ı gönderdik (“Petrol” diye acayip bir şarkı söylemişti); o bile başarılı olamadı. 1983 ve 1987’de “sıfır puanla” sondan birinci geldik. Ama 2003’te Sertab Erener’le sanki bir “dünya savaşı” kazandık.

Bir de aklımda kalan, 2007’de Türkiye'nin Ermenistan’a 12 puan vermesiydi. Ne günlermiş, değil mi?..

İşte bütün Eurovision bilgim bu! Kusura bakmayın… * * * Ama “Buranovolu Nineler”i (“Buranovskiye Babuşki”) görünce dayanamadım. Sovyetler Birliği’nin Eurovision’a katılmadığı (kimilerine göre kendisi – “sanatın metalaştırılmasına karşıyız” falan diyerek - “prensip olarak” istemiyordu, kimilerine göre ise “uygar Avrupa” onu kabul etmiyordu) yıllar çok geride kalırken, 2012 yılında tepeden tırnağa Sovyet olan yaşlı kadınlar resmî sıralamada ikinci, gönüllerde ise birinci geliyordu. (Rusya, Eurovision’a ilk kez 1994’te katıldı. 1998’de organizatörlerin “genel reytinginiz çok düşük” diyerek yarışmaya almadığı Rusya Eurovision’a küstüyse ve tepki olarak yarışmanın naklen yayınından bile vazgeçtiyse de, bir yıl sonra her şey yoluna girdi. 2008’de Rusya’yı temsil eden Dima Bilan “Believe” şarkısıyla birinci geldi. Bu arada eski Sovyet cumhuriyetlerinin – Estonya, Litvanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan - 2001’den bu yana beş yarışmayı zaferle tamamlamaları da dikkat çekiciydi.) “Nineler” genel kategorilere kolay kolay girecek cinsten değil. Onlar başbaşka! Bir kere profesyonel şarkıcı değiller ve olmak gibi bir dertleri de yok. Yıllardır, ne yılları, on yıllardır, Buranovo köyünün küçük kültür kulübünde şarkı söyleyip dans ediyorlar. Ama hepsinin çocukları, torunları, birçok ineği, keçisi, tavuğu, kazı var. İşleri başlarından aşkın yani. Eurovision denilen büyük show içinde onlar her şeye o kadar yabancı kalıyor ki… Onca genç, onca mini etek ve güzel bacak, onca makyaj, onca ışık, ses ve teknoloji gösterisi, hoplayanlar, zıplayanlar, yapmacık gülenler ve hırsla ağlayanlar arasında bizim ninelerimiz o kadar farklı ki…

Onlar yıllardır yaptıkları gibi folklor gösterisi sergiliyor, yavaş yavaş sallanarak, kendi tempolarında sevgi dolu bakışlarla şarkılarını söylüyorlar sadece. (Tamam, kabul, burada biraz abarttım; prodüktörler onların şarkılarına da “bazı popüler unsurlar” kattı ve en önemlisi 70’lik ninelerin tüm direnişine karşın, onları bu yaştan sonra bilmedikleri bir dilde “Come on and dance! Come on and… Boom Boom! Party for everybody!” diye şarkı söylemeye mecbur etti. Ama bu, genel içeriği ve görüntüyü bozmadı.) Ne olursa olsun, ninelerimizin farkları büyük. Rusya’yı temsil ediyorlar. Ama Rus değil, Udmurtlar. (Udmurtiya, üçte ikisi Ruslar’dan oluşan toplam 1,5 milyon nüfuslu ufacık bir özerk cumhuriyet. Pek tanınan, bilinen bir yer değil. Kendi adını taşıyan silahla ünlü Mihail Kalaşnikov’un ve Nâzım Hikmet’in doktoru Galina Kolesnikova’nın yaşadığı diyarlar Udmurtiya’da.)

Kentli değil, köylüler. Köylerinin adı, artık malûm, Buranovo.

Genç değil, yaşlılar. (Kimilerine göre, Bakü’de “yaşlanan dünya nüfusunu temsilen” zafer kazandılar.)

Şımarık değil, mütevazı ve sıradanlar. “Uçakta business aşırı lüks, ekonomi sınıf koltuklar bize yeter” dediler. Pahalı oteller yerine doğa içinde ve gözlerden uzak orta halli bir binada kalmayı tercih ettiler. Yeter ki asansörü olsundu. Ee, bu yaşta kolay değil! Onca hazırlık, basın toplantısı, prova, konser falan da bu yaşta kolay değil.

Rus basınının yazdığına göre, ninelerin parayla pulla da fazla işleri yok. Biraz üst baş almışlar, birkaçı da dişlerini yaptırmış, hepsi o! Asıl amaçları, yarışmadan kazandıkları parayla köylerinde 1895’te yaptırılıp 1939’da yıkılan kiliseyi yeniden yaptırabilmek. Çünkü en yakın kilise 40 km mesafede.

Ha, “babuşkalar”ın ilginç bir özelliği de şu oldu: Rakipleri arasından kimse onları kıskanmadı. Yaşlarından dolayı mı, yoksa sempatikliklerinden mi, bilinmez; herkesin gönlünü kazandılar.

Nineler “Çocuklar gibi eğlendik” derken de, “Bizim iddiamız yok, şarkımızı söyler, elimizden geleni yaparız; sonuç önemli değil” derken de bence çok içtendi. Çünkü onlar bu tür organizasyonlara özgü korkunç hırs ve iddiaya sahip değillerdi.

Dün gece, daha doğrusu bugün sabaha karşı yarışma sonuçlanıp da Rus televizyonu kendilerine bağlantı yaptığında, birkaç soruya cevap verip sanki köy ve toprak kokan o ilginç Rusçalarıyla “Haydi çocuklar, artık biz de eve gidelim, siz de” derken de çok samimiydiler.

Ve stüdyoda birileri zafer için yırtınırken, kendince yabancı düşmanlığı ve Rus milliyetçiliği yapmaya çalışarak garip naralar atarken, nineler onları yatıştırmaya çalışıyordu:

- Haydi, sağlıcakla kalın. Bizi de merak etmeyin. Alt tarafı bir yarışma işte!..

İzninizle bu cümleyi bir kere daha tekrarlayayım:

Alt tarafı bir yarışma işte!..

Ve bir daha:

Alt tarafı bir yarışma işte!..