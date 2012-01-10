2012: Putin’in zor yılı

Rusya’da uzun yılbaşı tatili bitti. Bugünden itibaren başlayan, sadece yeni çalışma yılı değil, aynı zamanda zor ve ilginç olacağı belli bir siyasi dönem.4 Aralık milletvekili seçimleri, geçen yılın, hatta belki de son yılların en önemli siyasi gelişmelerinden biriydi. Rusya lideri’in ve onu destekleyen iktidar çevrelerinin 12 yıllık sürekli yükseliş çizgisi bir anda tersine döndü. Bir önceki seçimlerde oyların üçte ikisini alan Birleşik Rusya Partisi, bu kez yüzde 49 civarında seçmen desteği buldu. Pek çok ülkede iktidar partileri açısından çok ciddi bir başarı sayılabilecek bu oran, her ne kadaranlamına gelse de, Putin açısından, ya da en azındanolarak değerlendirildi.Anlaşılan halk, yıllardırveolarak savunulan gidişten yorulmuştu. 24 Eylül 2011’de Başbakan Putin’in Devlet Başkanı’le tekrar yer değiştireceğinin açıklanması, birkaç gün sonra da Putin’indemesi, siyasi süreçte zaten fazlaca bir ağırlığı olmayan halkın, sistemden iyice soğuması ve iktidara tepkisinin artması sonucunu doğurdu.Sonuçta bir önceki dönemde olduğu gibi Duma’ya yine dört (aynı) parti girdi; ama Birleşik Rusya’nın azalan sandalye sayısı (238), geçmişte kritik durumlarda iktidarla uzlaşabildiklerini defalarca kanıtlayan öteki partilerin temsilci sayısının yükselmesine yol açtı (’un Komünist Partisi 92,’un Adaletli Rusya Partisi 64,’nin Liberal Demokratik Partisi ise 56 milletvekili çıkardı).* * *Sağ, liberal ve Batı yanlısı güçler yenildi. Ancak demokratik özgürlük talepleriyle ortaya çıkan ve birçoğu internetten beslenen yeni bir muhalefet doğdu. Siyasi çizgisi net olmayan ve kendi içinde liberallerden milliyetçilere kadar çok farklı güçleri birleştiren bu muhalifler, Duma seçimlerindeki hileleri ve iktidarı protesto etmek için birçok kentte ve defalarca sokağa döküldü. Özellikle Moskova’daki 10 Aralık ve 24 Aralık mitingleri, uzun yıllardan sonra ilk kez on binlerce muhalifin alanlarda gövde gösterisi yapması olarak tarihe geçti.İktidar saflarında belli belirsiz bir panik gözlendi. Yer yer muhaliflere yönelik eleştiri ve küçümsemelerin (Putin’inbenzetmesi veaçıklaması gibi) yanı sıra, Medvedev ve başka iktidar temsilcilerinin ağzındanyolunda açıklamalar geldi. İktidarın bazı önemli temsilcileri koltuklarını kaybetti, bazılarıysa yer değiştirdi. Bunlar içinde belki de en önemlisi,vetezinin yaratıcısı olarak bilinen’un Kremlin danışmanlığından alınarak Başbakan Yardımcılığı görevine kaydırılmasıydı.* * *Şimdi gündemde 4 Mart devlet başkanlığı seçimleri var. Seçimlerin en güçlü adayı olan Putin’in - olağanüstü bir gelişme olmazsa - kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ama yüzde kaç oyla? Eğeralamazsa, ikinci tur düzenlenecek. Bu ise, iktidarın güç kaybının ve muhalefetin güçlenişinin önemli bir göstergesi sayılacak.Daha sonragibi sorular daha yakıcı olarak gündeme sürülecek.Şu anda meydanlardaki tüm hareketlenmeye rağmen kendi içinde bölük pörçük durumdaki ve güçlü bir lidere sahip olmayan parlamento dışı Rusya muhalefeti, bu süreçte nasıl bir gelişme kaydeder; bunu zaman gösterecek.Ama artık kimse 4 Aralık seçimleri öncesinde olduğu gibi, (1999’un son günü başa gelen ve iki dönem başkanlık yaptıktan sonra dört yıl da Medvedev’in gerisinden ülkeyi yönettiği savunulan) 59 yaşındaki Putin’in önümüzdeki iki dönem de Kremlin’de kalarakyolundaki siyasi bahislere kolayca giremiyor.