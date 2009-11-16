Yoğun Haftanın Gündemi

Bu hafta hem yurt dışında hem de Türkiye’de önemli verilerin açıklanacağı yoğun bir gündem, piyasaların yönünü belirleyecek.

Geçtiğimiz hafta Almanya’dan gelen 3. çeyrek büyüme verisinin ardından bu sabaha karşı Japonya’da aynı veri açıklanacak. Japonya’nın da Almanya gibi, bu çeyrekte öncekine göre binde 7 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor.

Bugün öğleden sonra ABD’de Ekim ayı perakende satışları açıklanacak. Satışların önceki aya göre bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Türkiye’de haftanın en önemli verileri bugün açıklanıyor. Sabah 10’da TÜİK Ağustos ayı işsizlik oranını açıklayacak. Mart’ta yüzde 16,1’e kadar yükselen işsizlik oranı, o tarihten beri geriliyor. Son olarak geçen ay açıklanan Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 12,8’e düşmüştü. Bu ay işsizlik oranında bir gerileme daha görsek bile, bu muhtemelen önümüzdeki aylarda görülecek en düşük oran olacaktır. Mevsimsel etkilerin geçmeye başlaması ve ardından vergi indirimlerinin geri çekilmesi nedeniyle işsizlik yeniden yükselmeye başlayabilir.

Aynı saatte gelecek başka bir veri ise Ekim ayına ait tüketici güven endeksi. Geçtiğimiz günlerde, farklı ülkelerden farklı tüketici güveni verileri geldi. Artık, Mart ayından beri küresel ölçekte görülen tüketici güven endekslerindeki yükselişlerin, yine toplu halde devam edeceğini söylemek güçleşiyor.

Salı günü hem Avrupa, hem ABD’de enflasyon açıklamalarının yapılacağı gün. Ancak her iki kıtada da gelecek verilerin binde 1 civarında olması bekleniyor. Sonuçlar, beklentilere paralel gelirse piyasalar açısından sorun olmaz. Ancak beklenenin üzerinde bir enflasyonla karşılaşmak, piyasaların görünümünü bozabilir.

Aynı gün ABD’de kapasite kullanımı ve sanayi üretim endeksi açıklanacak. ABD’de kapasite kullanımı krizin kötü günlerinde yaklaşık 40 yıl öncesine kadar dönmüştü. Sanayi üretiminde de yaklaşık yüzde 13 oranında bir geri çekilme yaşanan ABD’nin, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu alanda daha iyi bir performans gösterdiği söylenebilir. Salı günü açıklanacak verilerde de kısmi bir iyileşme bekleniyor.

Çarşamba günü öğleden sonra ABD’de önce tüketici enflasyonu ardından konut sektörüne ait iki veri açıklanacak. Saat 15:30’da Ekim ayına ait inşaat izinleri ve yeni inşaat başlangıçlarına yönelik veriler duyurulacak.

Perşembe günü açıklanacak onlarca veri arasından en önemlisi saat 15:30’da ABD’den gelecek. Önceki haftaya ait, devam eden işsizlik başvuruları sayısı, krizin en önemli sonucu olan işsizliğin ABD’deki son görünümü hakkında bilgi verecek.

Türkiye’de Cuma akşamı piyasaların kapanması ile birlikte, merkezi yönetimin iç ve dış borç verileri açıklanacak. O gün dışarıdan gelecek önemli bir veri bulunmuyor.

İyi haftalar.