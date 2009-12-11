T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

11 Aralık 2009

Yıl Sonu Büyüme Hedefi Tutacak mı?

TÜİK tarafından açıklanan büyüme verisi GSYİH’nin 2009’un üçüncü çeyreğinde yüzde 3.3 küçüldüğünü gösterdi...

Dün sabah TÜİK tarafından açıklanan büyüme verisi GSYİH’nin 2009’un üçüncü çeyreğinde yüzde 3.3 küçüldüğünü gösterdi. Açıklama beklentilere paralel bir oran ortaya koydu.
Ancak TÜİK, birinci çeyrek büyüme oranını yüzde -14.7’ye, ikinci çeyrek büyüme oranını ise yüzde -7.9’a revize etti. Yani, ekonomimiz yılın ilk yarısında düne kadar bildiğimizden daha fazla küçülmüş. Yılın ilk dokuz ayındaki küçülme ise yüzde -8.6 oldu.
Aşağıdaki şekil 2001’den bugüne çeyreklik bazda büyüme oranlarını gösteriyor. Yirmi sekiz çeyrek süren kesintisiz büyüme dönemi 2008’in son çeyreğinde sona ermişti. Dün açıklanan veri ile dört çeyrektir küçülüyoruz.


Bu aşamada bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim.
ABD ve Avrupa ülkelerinde büyüme verileri genellikle önceki çeyreğe göre performansı yansıtıyor. Örneğin Almanya’da üçüncü çeyrek verisi açıklandığında, Almanya ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde, Nisan-Haziran dönemine göre ne kadar büyümüş ya da küçülmüş olduğunu görüyouz. Bu nedenle açıklanan veri yüzde 1, binde 5 gibi küçük oranlar gösteriyor.
Türkiye’de açıklanan veri ise her zaman, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranını gösteriyor. Örneğin dün açıklanan yüzde -3.3’lük oran, 2008’in üçüncü çeyreğine göre ekonominin nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Bu nedenle, bizdeki oranlar daha yüksek görünüyor.
Bu bizi yanıltmamalı. Çünkü, şu ana kadar geçen dokuz ayda ekonomimiz yüzde 8.6 oranında küçüldü. Son çeyrekte 0’a yakın bir veri gelse bile yılı yaklaşık yüzde 6 küçülme ile tamamlayacağız. Avrupa’da durum farklı değil. Alman ekonomisinin yüzde 5.3, İngiltere ekonomisinin yüzde 4.4 küçülmesi bekleniyor. Japonya ise yüzde 5.4 küçülecek.

Orta Vadeli Program Hedefi Tutacak mı?
Bunu son çeyrek performansımız belirleyecek. Genel kanı son çeyrekte ekonominin büyümeye geçeceği yönünde.

  • Son çeyrekte yüzde 1 küçülürsek  2009’u yüzde 6.62,
  • Son çeyrekte yüzde 0 büyürsek 2009’u yüzde 6.38,
  • Son çeyrekte yüzde 1 büyürsek 2009’u yüzde 6.14,
  • Son çeyrekte yüzde 3 büyürsek 2009’u yüzde 5.66 küçülerek tamamlayacağız.


Yani, orta vadeli programda konulan yüzde -6’lık büyüme hedefini tutturabilmek için ekonominin son çeyrekte yüzde 1’den fazla büyümesi gerekiyor.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24