Yıl Ortasında Turizm

Turizm, Türkiye için kritik sektörlerden biri. İstihdama ve cari dengeye olan katkısının yanında, diğer sektörleri hareketlendirici etkisi nedeniyle büyük öneme sahip.90’lı yılların başında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı bugünkünün dörtte biri, turizm geliri beşte biri kadardı. 1992’de Türkiye’ye 7 milyon turist gelirken, 3.6 milyar gelir elde etti. Turist sayısı ilk kez 2000 yılında 10 milyonun üzerine çıkarken, 7 yıl sonra bu sayı iki katını aşarak 23 milyona ulaştı. Turizm gelirleri ilk kez 2003 yılında 10 milyar doların üzerine çıktı. 2008 yılında ise 20 milyar dolar düzeyi aşıldı. Aşağıdaki grafik 1992-2009 yılları arasında Türkiye’ye giriş yapan turist sayısını ve turizm gelirlerini gösteriyor.2009 yılında turist sayısı 10 yıl öncesine göre yüzde 261 artarak 27 milyonun üzerine, turizm geliri ise yüzde 308 artarak 21 milyar 250 milyon dolara ulaştı. 2009 yılında Fransa, ABD, İspanya, Çin, İtalya ve İngiltere’nin ardından Türkiye dünyanın en fazla turist çeken yedinci ülkesi oldu. 2009 yılında küçülen dünya turizm pazarına rağmen, giderek artan tanınırlığının yanı sıra, ucuz bir turizm destinasyonu olmasının da etkisiyle Türkiye yabancı turist sayısını artıran enden ülkelerden biri oldu.2010 yılı için elimizde ilk beş aya ait turizm verileri var. Bunlara göre turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artışla 5 milyar 42 milyon dolara ulaşmış durumda. Turist sayısı ise yüzde 10.15 artarak 8 milyon 71 bin kişiye çıktı.Son iki yılda Türkiye, Akdeniz’deki rakipleri Yunanistan ve İspanya’yı tercih eden turistleri de çekmeye başladı. Geçen yıl bu iki ülkeye giden yabancı turist sayısında azalma oldu.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Mayıs ayı istatistiklerine göre turizm sektöründe çalışan sigortalı sayısı 350 bin olmasına rağmen, kayıtdışı çalışanlarla birlikte yaz aylarında 1 milyondan fazla insanın bu sektörde istihdam edildiğine inanılıyor. Yani, ülkedeki çalışanların yaklaşık yüzde beşi doğrudan turizm sektöründe. 1.5 milyon kişi ise dolaylı yoldan bu sektördeki faaliyetlerden ekmeğini kazanıyor.Turizmin çeşitlendirilmesi ve bu sektöre yönelik insan kaynağının geliştirilmesi hem Türkiye’nin döviz gelirlerini artırıcı hem de ulusal ekonomiyi güçlendirici bir etkiye sahip olacaktır.