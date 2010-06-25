Yaza Girerken Kapasite Kullanım Oranı

Biliyorsunuz, Ocak ayından itibaren kapasite kullanım oranlarını Merkez Bankası açıklıyor. Daha önce bir ay gecikmeli öğrendiğimiz kapasite kullanım oranını son altı aydır eşanlı olarak alıyoruz.Dün öğleden sonra açıklanan Haziran ayı kapasite kullanım oranı 73.6’ya yükseldi.Oran, önceki yılın aynı ayına göre 6.8 puan (%10.2), Nisan ayına göre ise 0.2 puan (%0.3) artış gösterdi.Kapasite kullanım oranı en düşük düzeylerini 2009 yılının Mart ve Nisan aylarında görmüştü. İzleyen aylarda yükselmeye başlayan oran, 2008 Kasım ayından bu yana, 20 aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte kapasite kullanımı 2007 yılına göre 5.7 ve 2008 yılına göre yaklaşık 5.2 puan daha aşağıda.Geçen yıla göre elektrikli makine ve teçhizat imalatı haricinde tüm alt sektörlerin kapasite kulanım oranında artış var. En yüksek artış oranı, büro makineleri ve bilgisayar imalatında yüzde 25.1 ile görülürken; tıbbi aletler imalatında yüzde 16.3, tekstil ürünleri imalatında yüzde 15.4 artış yaşandı.İmalat sanayi içinde ve ihracat içinde önemli bir yere sahip motorlu kara taşıtları imalatı kapasite kullanım oranı geçen yılın yüzde 13 üzerinde. Ancak burada bir fark var. Otomotiv sektörü üretimini daha çok Avrupa ülkelerine yönelik yapıyor. Dolayısıyla ihracatını da euro ile gerçekleştiriyor.Euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisi nedeniyle özellikle otomotiv sektöründe ihracat artışı ile KKO artışı arasında fark beliriyor; ihracat artışı kapasite kullanım oranındaki artışın gerisinde kalıyor.Bugün itibarıyla son 20 yılın en yüksek düzeyinde olan kapasite kullanım oranında bundan sonraki aylarda mevsimsel nedenlerle nispi bir gerileme olacaktır. Avrupa Borç Krizi’nin etkilerinin reel sektörde hissedilmeye başlaması ile bu gerilemenin boyutu artabilir.