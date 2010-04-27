Türkiye-AB Karşılaştırması

İşte Sonuçlar

Dünkü yazımdan sonra, Türkiye ve AB ülkelerinin en çok öne çıkan ekonomik veriler bazında karşılaştırmasını yapmaya karar verdim. Ortaya aşağıdaki tablo çıktı.Tablo pek çok şeyi kendi anlattığı için bana pek iş kalmadı. Fakat yine de bir özetini yapmama izin verin.Küresel kriz döneminde üzerine en fazla tartışma dönen ekonomik veriler büyüme oranı, işsizlik oranı, bütçe açığının gayrı safi yurtiçi hasılaya oranı ve kamu borcunun gayrı safi yurtiçi hasılaya oranı oldu. Ben de AB üyeleri ve Türkiye’yi bu kriterler açısından karşılaştırmak istedim.2009 yılında AB ekonomisi yüzde 4.2, Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 daraldı. 16 AB üyesi, Türkiye’den daha fazla küçüldü. Bizden daha iyi performans gösterenler Belçika, Yunanistan, İspanya, Fransa, G. Kıbrıs, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya ve Portekiz. Fakat AB ülkelerinin bir kısmı bu yılda küçülmeye devam edecek.Aralık 2009 itibarıyla Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 13.5; AB’de aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 9.9 idi. Beş ülkede işsizlik oranı Türkiye’den daha yüksek. Bunlar Estonya, İspanya, Letonya, Litvanya ve Slovak Cumhuriyeti. Türkiye’yi bunlarla karşılaştırmak doğru olmaz derseniz, size hak veririm ancak, gelişmiş ülkelerdeki işsizlik oranı da Türkiye’den pek düşük değil.Bütçe açığı açısından durumumuz gayet iyi. AB ülkelerinin bütçe açıklarının gayrı safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 6.3. Türkiye için bu oran yüzde 5.5. Ancak pek çok ülkede bu oran oldukça yüksek düzeylere ulaşmış durumda. Avrupa Birliği içinde tam 15 ülkenin bütçe performansı Türkiye’nin gerisinde.Bugünlerin en sıcak göstergesi, kamu borcunun yurtiçi hasılaya oranı. 2009 itibarıyla Türkiye için bu oran yüzde 45.5. AB ortalaması ise yüzde 78.7. Türkiye 2009 sonu itibarıyla 17 AB üyesinden daha düşük bir kamu borcu oranına sahip.