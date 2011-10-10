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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

10 Ekim 2011

Sanayi Üretiminde Son Durum

Dün sabah TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında sanayi üretim...


Dün sabah TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında sanayi üretim endeksi 119,3 oldu. Endeks geçen yıla göre %3.8 artış, geçen aya göre yüzde 7.1 azalış gösterdi.  Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış veri, endeksin geçen yıla göre yüzde 3.8 arttığını, geçen aya göre 2.6 gerilediğini gösteriyor.

Piyasadaki beklenti endeksin geçen yıla göre yüzde 5’in üzerinde artış kaydedeceği yönünde olunca, gelen 3.8’lik artışın nasıl yorumlanması gerektiği konusunda çelişkili ifadeler dile getirildi.
İşte artı ve eksileriyle sanayi üretiminde son durum:
•Dünkü veri (yani 119.3 puan), sanayi üretiminin Ağustos aylarında yakaladığı en yüksek nokta. Yani sanayi üretimi Ağustos ayları rekorunu kırdı.  
•Rekor sadece Ağustos ayı için geçerli değil. Son 11 ayın Kasım 2010 hariç 10’unda sanayi üretim endeksi rekor kırıyor.
•Sanayi üretimi büyümenin en kuvvetli belirleyicisi. Zaten yılın ilk yarısındaki yüzde 10.2’lik büyüme bunun en doğru kanıtı. Endeksin gösterdiği performans kalan aylarda zayıflayacak ama yine de yılı yüzde 7.5 civarında bir büyüme ile tamamlayabiliriz.
•Gelecek ayki veri açıklandıktan sonra, 3. çeyrek büyüme oranına yönelik  daha belirgin bir tahmin yapabiliriz ama büyük olasılıkla 3. çeyrekte yüzde 4 civarında bir büyüme göreceğiz.
•Son iki ayda sanayi üretim endeksinde artışın yavaşladığını görüyoruz. Bu tesadüfi bir gelişme değil. Hızlı büyümenin neden olduğu cari açık artışını frenlemek için atılan adımların bir sonucu. İzleyen aylarda bunun devam edeceğini göreceğiz.
•Yılın kalan aylarında endeksin yönünün aşağı döndüğünü görebiliriz.
•Kriz sonrası dönemde sanayi üretim endeksi oldukça parlak bir performans gösterdi. Endeks, AB ve ABD’deki endekslerden çok daha hızlı yükseldi. 

Şimdiye dek sanayi üretiminde ve büyümedeki performans göz doldururken, cari açıkta sorun vardı. Bundan sonra cari açıkta iyileşme varken, diğer ikisinde hızın yavaşlayacağını göreceğiz. 

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