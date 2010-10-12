Orta Vadeli Program-1: Odak Harcamadan İstihdama Dönüyor

2011-2013 yıllarına yönelik Orta Vadeli Program hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçen yıl açıklanan 2010-2012 yıllarına dönük programdan önemli farklara sahip yeni program ekonominin gelecek üç yıla yönelik yol haritasını çiziyor. Bugün Orta Vadeli Programın istihdam ayağı üzerine konuşalım.İki program arasındaki en önemli fark, mantıklarında. Önceki program kriz döneminde ekonominin daralmasını yavaşlamak için devletin neler yapacağını, hangi alanlarda harcama yapacağının çerçevesini çiziyordu. Yeni program ise harcamalardan ziyade tasarrufu ve istihdamı artırıcı önlemleri ön plana çıkarıyor. Öyle ki; Dünya Ve Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler başlıklı birinci bölümün ardından gelen Temel Amaç başlıklı ikinci bölümde “2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı, ülkemizin refah seviyesinin artırılması nihai hedefi doğrultusunda, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek ve fiyat istikrarını sağlamaktır” deniyor.Program metninde otuz defa kullanılankelimesi, bunların yarısındaifadesi ile birlikte kullanılıyor. “İstihdam” geçen yılki metinde de benzer sayıda kullanılmış olmasına rağmen, buna eşlik eden fiiller genellikle ‘korumak’ ve ‘azalmak’tı.Hem istihdam yaratma amacına dönülmüş olmasının, hem de son aylarda ülkedeki işsizlik oranının gerilemesinin bir sonucu olarak yeni programda, önümüzdeki döneme yönelik işsizlik oranı beklentilerinde önemli iyileşme göz çarpıyor.Bu yıl 22.5 milyon kişiye ulaşması beklenen ortalama istihdamın, 2012’de 23.2, 2013’te 23.6 milyona yükselmesi öngörülüyor. Buna paralel olarak işsizlik oranının 2012’de yüzde 11.7’ye, 2013’te yüzde 11.4’e gerilemesi planlanıyor. Üç yıl içinde tarım dışı sektörlerin, 1.5 milyon istihdam yaratması; ancak tarım sektöründen 400 bin kişinin diğer sektörlere geçiş yapması ve toplam istihdamın 1.1 milyon artacağı düşünülüyor.Dikkat ederseniz, istihdam açısından geçen yılki ve bu yılki programlarda gösterilen hedeflerin büyük farkları var. Geçen yılki tahminler 2012’de işsizliğin yüzde 13.3 olacağını öngörürken, yeni program 2012’de oranın yüzde 11.7’ye düşmesini hedefliyor. Bu fark büyük oranda, ekonomideki toparlanmanın beklenenden hızlı ve yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ancak yine de istihdam hacmini artırmak için esnek işgücü piyasalarına vurgu yapılmaya devam ediyor.Yarın programdaki diğer noktalar ile devam edeceğim.