Nehrin İki Yakası

Bildiklerimizi hatırlayarak başlayalım.

2001 krizinden bu yana, kesintisiz olmasa da değer kazanan bir paramız var. Liranın değer kazanmasının bir nedeni, yerli piyasanın gerek faiz gerek hisse fiyatları anlamında yüksek getiri vaat ediyor olması iken; başka bir nedeni ise politik riskteki azalma nedeniyle piyasalardaki eski dengesizliklerin olmaması ya da azalması.

Ama diğer taraftan bu değerlenme, yan etki denemeyecek kadar büyük bir takım zararlara neden oluyor. Birincisi değerli lira ithalatın giderek ucuzlamasına; dolayısıyla yabancı malların giderek yerli mallardan ucuz kalmasına neden oluyor.

İkincisi, ucuzlayan ithalat sadece dış ticaret ve cari dengelerini bozmakla kalmayıp, reel ekonomiyi de etkiliyor. Önce maliyetleri kısabilecekleri kadar kısmaya çalışan üreticiler, ardından yavaş yavaş fiyatlarını başabaş noktasına kadar çekmeye başlıyor. Fakat bunlar da yeterli olmayınca faaliyet duruyor. Bu süreçte yeri üretim gerilerken, istihdam azalıyor. 2001 krizinden sonra istihdam piyasasında iyileşme görülmemesinin nedenlerinden biri de budur.

Üçüncü etki ise ihracatın giderek zorlaşması. Değerlenen TL, üretim maliyetlerinin yabancı paralar cinsinden yükselmesine neden oluyor. Bunun için en çarpıcı örneklerden biri işgücü maliyetleri. Her ücret zammı dönemindeki klasik tepki, yapılan zamların yetersiz olduğu yönündedir. Bu tepkiyi verenler de sonuna kadar haklıdır. Ancak, TL’nin değerlendiği bir ortamda işverenin maiyetlerindeki artış, ücret zam oranı ve liradaki değerlenmenin toplamı kadar olur.

Daha basit bir dille, hiç zam yapılmasa da ücretle dolar ve euro bazında artar.

İhracat konusunda şunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Ülkemizin ihracat artışının önünde maliyetlerin yüksekliği, euronun değer kaybı, pazar bağımlılığı, katma değeri düşük üretim, Avrupa bölgesinde talep zayıflığı gibi sayısını daha da artırabileceğimiz birçok engel var. Ancak bunların hemen pek çoğu bizim kontrolümüzde değil, kontrolümüzde olanları ise kısa vadede değiştirmek mümkün değil. Biri dışında: kendi paramızın değeri. Son bir yıl içinde değerli TL konusu sıkça dile geliyor. Bu, diğer sorunların önemsiz olmasından değil; kısa vadede değişimi mümkün olan tek şeyin TL’nin değeri olmasından kaynaklanıyor.

Şimdi karşı kıyıya geçelim ve dönüp geriye bakalım…

Liranın değerlenmesi bir taraftan paranın talep gördüğüne işaret ediyor. Özellikle son dört yılda lira uluslar arası piyasalarda da işlem gören bir para birimi haline dönüştü. Bu liranın istikrarlı bir para birimi olduğunu gösteriyor.

Liranın değerlenmesi en çok enflasyonun gerilemesine fayda sağlıyor. Zorunlu olarak ithal ettiğimiz mallar var; örneğin petrol. Kurdaki artış, bunların maliyetlerini artırdığı için, fiyatların yükselmesine; o da üretiminde kullanıldığı tüm ürün fiyatlarının artışına neden oluyor. Sonuç: enflasyon. Ancak, kur gerilerse, bu enflasyonu yükseltici değil, düşürücü etki yapıyor.

Liradaki değerlenmenin başka bir faydası (aslında fayda demek zor) yabancı borçların daha kolay ödenebilmesi.

İşin bir de ulusal hesaplar kısmı var. Paramızın değerlenmesi, gayrısafi yurtiçi hasılamızı ve kişi başına ortalama gelirimizi gerçekte olduğundan daha fazla yükselmiş gibi gösteriyor.

Nehrin iki yakasındakiler bunlar. Hangisi ülke ekonomisinin gerçekten lehine sorusunun cevabını size bırakıyorum. Fakat bitirmeden önce şunu söylemeliyim: TL’nin değerlenmesi, Türkiye ekonomisi üzerinde afyon etkisi yapıyor.







