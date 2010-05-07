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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

07 Mayıs 2010

NE OLDU - NE OLACAK?

Pazartesi’den beri Yunanistan’a verilecek 110 milyar euronun yeterli olmayacağı endişesi devam ediyordu...

NE OLDU?
1- Pazartesi’den beri Yunanistan’a verilecek 110 milyar euronun yeterli olmayacağı endişesi devam ediyordu.
2- Krizin İspanya ve Portekiz’e de sıçrayacağı dedikoduları iyice yayılmaya başladı. Hatta İspanya’nın 600 milyar dolara ihtiyacı olduğu söylendi.
3- Krizin başka ülkelere de sıçrayabileceği konuşulmaya başladı.
4- Dün, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet öğleden sonra bir basın toplantısı düzenledi. AMB’nin faiz oranını yüzde 1’de tuttuğunu açıkladıktan sonra, toplantıda sorunlu ülke tahvilleri satınalma konusunu hiç ele almadıklarını söyledi. Bu moralleri bozdu çünkü, Yunanistan ve adı geçen diğer sorunlu ülke piyasalarında güvenin yeniden tesisi için bunun gerekli olduğuna inanılıyordu.
5- Moody’s akşam saatlerinde bir rapor açıkladı. Rapor, kriz ilerledikçe Yunanistan, İspanya, Portekiz, İspanya, İtalya, İrlanda ve İngiltere bankacılık sistemlerinin durumda kalabileceğine vurgu yapıyordu. Yani hep adı geçen Portekiz ve İspanya’nın yanına İrlanda ve İngiltere’nin adı da eklenmiş oldu. Gece geç saatlerde Berlusconi: “Kredi derecelendirme kuruluşları güvenilir değil; bankacılık sistemimiz sağlam açıklaması yaptı.
6- Önce  ‘carry-trade’in en iyi göstergesi olan Euro/Yen paritesi saat 21’de serbest düşüşe geçti. Beş dakika ardından ABD borsalarında satışlar hızlanmaya başladı. Endeksler yaklaşık yüzde 9 geriledikten hemen sonra yükselmeye başladıysa günü yüzde 3’ün üzerinde düşüşle kapattılar.
Grafik:Euro/Yen Paritesinin Dünkü Seyri

Grafik:Dow Jones Sanayi Endeksinin Dünkü Seyri

7- Hisse fiyatlarında tuhaf hareketler oldu. Accenture hisse senetleri beş dakika içinde 42 dolardan 1 cente geriledi. Yani yüzde 99.99 düştü. Ama yine birkaç dakika içinde 41 dolara yükseldi. Yani yüzde 4100 arttı. Fiyat 1 cente düştüğünde 100 dolarlık Accenture hissesi alan bir yatırımcı 3 dakika içinde 410 bin dolara sahip oldu. Benzer hareketler Procter&Gamble gibi başka şirket hisselerinde de görüldü. Piyasanın kapanmasının ardından New York ve NASDAQ borsaları fiyat hareketleri üzerine araştırma başlattılar.
8- Dolar/TL kuru 1.63’ün üzerine çıktıktan sonra dün gece 23’te 1.60’ın altına geriledi. Emtia fiyatlarında sert düşüşler oldu ama altın fiyatı yüzde 3 yükseldi ve 1200 doların üzerine çıktı.

NE OLACAK?
Kriz, artık kesin olarak dördüncü aşamasına geçti. (1-sub-prime mortgage krizi 2-likidite krizi 3-Küresel mali kriz 4-Borç krizi)
Bundan sonra,
1- Piyasalara yeniden güven getirmek için AMB, ülke tahvili almak zorunda kalabilir. Bu ya da, güven sağlayan benzeri bir hareket gelene kadar euro değer kaybetmeye devam edecektir.
2- Merkez bankaları faiz artırım sürecini ertelemek zorunda kalabilir.
3- Altın fiyatı çok büyük olasılıkla artacaktır.
4- Borsalarda düşüş devam edecektir.
5- Kesin olan şey ise bazı ekonomi yazarlarının bu sabahtan itibaren  ‘ben zaten söylemiştim’ havasına girecek olmaları.

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