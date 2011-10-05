Merkez'in müdahalesi dayanılmaz mı?

Az önce TCMB iki hamle birden yaptı. Hem döviz karşılık oranlarını indirdi, hem de 1.3 milyar dolar döviz satışı yapacağını açıkladı.



Zorunlu Karşılık İndirimi



Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz karşılıkları yüzde 11.5’ten 11’e, 1 yıldan uzun vadeli döviz karşılıkları yüzde 9.5’ten 9’a indirildi.



Bu indirimlerin piyasadaki döviz likiditesini 1.3 milyar dolar artıracağı tahmin ediliyor.



Doğrudan Döviz Satışı



TCMB, 25 Temmuz günü bir basın duyurusu ile döviz alım ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı. Bundan on gün sonra ise döviz satım ihalelerine başlayacağını duyurdu. O günden bu yana banka, 3.25 milyar dolar döviz sattı.



Bu sabah şimdiye kadarki en büyük satım ihalesi açıldı ve banka 1.35 milyar dolar döviz satacağını duyurdu. Müdahalenin bu kadar büyük olacağını bekleyenlerin sayısı çok azdı. Müdahalenin kendisi değil ama büyüklüğü pek çoğu için sürpriz oldu. Hatırlarsanız Erdem Başçı, pazartesi günü bu yönde açıklamalar yapmış ve kurdaki yükselişten rahatsızlıklarını iletmişti.



Böylece karşılık indirimi ve doğrudan müdahale toplamı 2.65 milyar dolara ulaşıyor. Şimdi gözler kurun nereye kadar düşeceğine döndü. Dolar şu anda 1.8720. Düne göre yüzde 1.2 gerilemiş durumda, Döviz sepeti ise 2.1850’de.



Bugün TCMB kesin tavrını koymuş oldu. Bundan sonra doların 1.90’ın, dolar Euro sepetinin ise 2.20’nin üzerine çıkmasına izin vermeyeceğini net olarak göstermiş oldu.





Doğrudan satışın bu kadar yüksek olması TCMB’nin piyasa verdiği bir mesaj. Diyor ki: “Eğer gerçekten döviz almak istiyorsanız gelin bu fiyattan alın, almak istemiyorsanız gereksiz yere fiyatları şişirmeyin” Bankaların buna cevabını 2 saat içinde göreceğiz.



Eğer, Avrupa ve ABD’de daha kötü gelişmeler olmazsa, kurdaki gerilemenin şimdiki düzeyle sınırlı kalmayacağını rahatlıkla varsayabiliriz. Hatta, Avrupa’dan gelen kötü haberler kesilirse, birkaç hafta için de dolar/TL kuru 1.80’in altına kadar inebilir.



