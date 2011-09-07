Merkez Bankası'ndan bir ilk daha



TCMB’nin tepe yönetimi dün banka ekonomistleri ile bir araya geldi ve toplantıdan şu ana kadar benzeri belki de hiç görülmemiş yeni bir enstrüman işareti geldi.

Banka küresel ekonomide işlerin kötüleşmesi durumunda tüm politikalarını genişletici yönde kullanacağını bir kez daha söyledikten sonra, bu yolda ilk adımda TL zorunlu karşılıkların bir kısmının döviz cinsinden tutulabileceğini açıkladı.

Şimdiye dek bir örneği görülmemiş bu adım, üç nedenle olumlu etkilere sahip olabilir:

İlk olarak bankalar daha az TL’yi karşılık olarak TCMB’ye yatıracağı için piyasadaki TL likiditesi artacaktır.

İkinci olarak TCMB'nin döviz rezervleri daha da yükselecek; bu da küresel riskin yükselmesi durumunda bankanın elini güçlendirecektir.

Son olarak bu hareket bankaların fonlama maliyetlerini aşağı çekecektir. Şu anda bankaların TL finansman maliyeti yüzde 9, döviz finansman maliyeti yüzde 3 civarında. Zorunlu karşılıkların bir kısmını döviz ile bağlayabilmek yüzde 9 maliyetli TL yerine, yüzde 3 maliyetli dövizi karşılık olarak yatırma imkanını yaratacaktır. Ancak, bankaların bu maliyet avantajını kredilerine yansıtacağını düşünmek aşırı iyimserlik olur.

TCMB’nin bu aracı ne zaman kullanacağı henüz belli değil. Ama yakın zamanda yürürlüğe sokacak olmasa, dün bunun işaretlerini vermezdi.

Bankanın zorunlu karşılıklarda döviz kullanımına izin vermesi aslında politika faizini aşağı çekmesi anlamına geliyor. Dışarıdan olumsuz etkiler gelmeyecek olsa, tahvil faizlerinin aşağı geleceğini rahatlıkla söylemek mümkün olurdu. Ancak olumsuz etkiler gelmesi durumunda, en azından bizdeki tahvil faizlerinin sıçramasını yavaşlatıcı bir etkiye sahip olacaktır.

Diğer yandan bu karar kurların aşağı inmesini engelleyici ya da hızını yavaşlatıcı bir etkiye de sahip olacaktır.

Artık elimizde sadece Türkiye’de daha önce uygulanmamış politikaları uygulayan değil, başka bir ülkede de kullanılmamış araçları kullanan bir merkez bankası var. Üstelik banka bunu oldukça proaktif ve cesurca yapıyor.

Dikkat edin, bankanın bir ay önce faiz oranlarında yaptığı değişimin ardından çok sayıda merkez bankası ya faiz indirdi ya da bunun işaretlerini verdi.

Bu süreçte, TCMB’yi son birkaç ayda ne yaptığını bilmemekle ya da bunu piyasaya anlatamamakla eleştiren ekonomistlerin ve yazarların bu hükümlerinde aceleci davrandıklarını söylememiz mümkün.



