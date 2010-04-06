Lula de Silva’dan Halefine Seçim Desteği

Brezilya’da sonbaharda seçim var.

2002 yılından beri Brezilya’nın Devlet Başkanlığı görevini yürüten Luiz Inacia Lula de Silva, bu yıl sonunda görevini bırakıyor. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünya da saygın ve başarılı bir devlet adamı olarak kabul edilen Lula, iki dönem yürüttüğü görevi boyunca kendi ülke tarihindeki en popüler devlet başkanı olma sıfatını da taşıyor.

Son anketlere göre Lula’nın icraatlarından memnuniyet oranı yüzde 76 gibi istisnai bir düzeye ulaşmış durumda. ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerde devlet başkanları ya da başbakanlardan memnuniyet oranlarının nadiren yüzde 50’nin üzerine çıktığını, hatta son günlerde Sarkozy için bu oranın yüzde 30’larda olduğunu söylemek Brezilya’daki durumu anlatmak için daha ilgi çekici olabilir.

Brezilya’da 3 Ekim günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu yapılacak. Çıkacak sonuca göre 31 Ekim günü seçimin ikinci turu var. Yeni seçilen başkan Ocak ayında görevine başlayacağı için Lula’nın görevinde dokuz ayı kaldı.

Şu anda adaylığı kesinleşmiş iki rakip var: Dilma Roussef ve Jose Serra. 63 yaşındaki Roussef, Lula’nın sağ kolu. Serra ise Sao Paulo Valisi. Görünene göre Lula’nın desteği Roussef’ten yana. Fakat anketlere göre, Sao Pulo Valisi Jose Serra birkaç puan önde gidiyor. Bu nedenle Roussef ve Lula son günlerde daha çok birlikte görünüyorlar. Bunlardan biri de geçen hafta, ekonomik atılım paketinin açıklanmasında yaşandı. Roussef, devlet başkanı seçilirse, az sonra detaylarını okuyacağınız paketi uygulayacağını söyleyerek popülaritesini artırmaya çalışıyor. Lula’da ona destek veriyor.

Söz konusu paket, 868 milyar dolar tutarında bir ekonomik atılım programı. Adı PAC2. 2007 yılında açıklanan PAC1 ise 2007-2010 yıllarına yönelik 140 milyar dolar tutarında bir paketti.

PAC2, 2014 yılına kadar ekonominin yıllık ortalama yüzde 5.5 oranında büyümesini amaçlıyor ve büyük ölçüde (534 milyar dolar) altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor. Yatırımlar içinde 2 milyon yeni konut inşaatı, yeni yol ve liman inşası, Sao Paulo, Curitiba ve Belo Horizonte şehirlerini bağlayacak üç farklı hızlı tren hattı var. Paketin ikinci ayağı olan 220 milyar dolarlık bölüm ise daha ziyade vergi oranlarında indirime gidilmesini öngörüyor. Genel olarak paketin amacı, yerli üretimi destekleyip istihdam yaratmak ve talebi canlandırmak.

534 milyar dolar değerindeki yatırım harcamaları içinde aslan payı enerji sektöründe. Derin deniz petrol arama alanında dünya lideri olan Brezilya, okyanus dibindeki Santos havzasında 5 bin metre derinlikte arama-sondaj çalışmalarına devam ediyor.

2014’te Dünya Kupası, 2016’da Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ülkede, yeni paket ile 47 milyar dolar değerinde, toplam 441 ulaştırma projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan on dört tanesi havalimanlarının ıslahına yönelik.

PAC2, henüz kongre tarafından onaylanmadığı için, yeni başkan tarafından uygulanma zorunluluğu yok. Ama bu haliyle Lula’nın ikinci paketi, Roussef tarafından seçim propagandası olarak fazlasıyla kullanılıyor.



