T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

12 Ocak 2012

Kasım'da Açık Başkadır

Dün sabah Kasım ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı. Verilerin en önemli parçası olan cari denge 5.19 milyar dolar açık verdi.


Dün sabah Kasım ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı. Verilerin en önemli parçası olan cari denge 5.19 milyar dolar açık verdi.
Yılın en düşük 3. açığı olan dünkü veri aynı zamanda geçen yılın yüzde  13 altında gelmesi açısından önemli.
11 aylık dönemde cari açık 70.2 milyar dolara ulaştı. Her ne kadar son 5 ayda yılın ilk yarısına göre gözle görülür bir gerileme yaşansa da 2011 yıl sonu cari açığı tüm geçmişimizin ve yakın geleceğimizin en büyük açığı olarak kalacak. Gelecek ay yıl sonu etkisi nedeniyle muhtemelen dünkünden daha yüksek bir açık gelecek. Yılı ise 76-77 milyar aralığında bir açıkla tamamlayacağız.
Açığın bu denli genişlemesinin nedenlerinin başında mal ticaretinde açılan ihracat-ithalat makası geliyor. Bunun sebeplerini kısmen daha önce yazdım. Aralık ayi ithalat verisi açıklandığında ise daha kapsamlı olarak incelemek mümkün olacak ama ben bugün dikkatinizi hizmet ticaretine çekmek istiyorum.
11 aylık hizmet ihracatı 37 milyar dolara ulaştı. Hizmet ihracatı gecen yıla göre yüzde 15 yükseldi. Bu artışın başını turizm gelirleri ve taşımacılık gelirleri çekiyor.
11 aylık hizmet ithalatı ise yüzde 7.6 artışla 18.8 milyar dolara yükseldi.  Böylece 11 aylık hizmet ticareti fazlası 18.2 milyar dolar oldu. Bu cari açığı azaltan bir kalem.
Ödemeler dengesinde cari açığın yüksekliğinden sonra 2011'e damga vuran şey net hata ve noksanın 11 ayda 12.9 milyar dolara ulaşması oldu. Bu kalem temelde kaynağı belli olmayan fon girişlerini gösteriyor. Bu yıl yüksek gelmesinin ilk nedeni ise Arap Baharında bu ülkelerden çıkan paranın bize gelmesi (ama bankalar yoluyla değil )
Dogrudan yabancı yatirim girişlerinin arttığı malumunuz. 11 aylık doğrudan yabancı yatırım girişi yüzde 70 yükselişle 12 milyar 84 milyon dolara çıktı. Ama gözden kaçan şey Türkiye’nin yurtdışında yaptığı yatırımların da yükseliyor olması.
11 ayda dışarıda yapılan yatırımların toplamı  2 milyar 61 milyon dolara ulaştı. Bazıları buna mesafeli yaklaşsa da ben yerli şirketlerin dışarıda şirket almalarına ya da sıfırdan yatırım yapmalarına olumlu yaklaşıyorum. Bu da başka bir yazıya konu olsun.
Bugünü son haftanın  gündemi olan Yunanistan ile bitireyim: OECD verilerine göre 2008 yılında ortalama bir Yunanlı ortalama bir Almandan yüzde 48 daha uzun çalışmış. Bir yunanlı yıl içinde 2120 saat çalışırken, Alman sadece 1429 saat çalışmış. İlginç, değil mi?

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24