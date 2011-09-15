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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

15 Eylül 2011

İstihdam zirvede, işsizlik kriz öncesine döndü

Bu sabah TUİK tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Haziran ayında (Mayıs-Haziran-Temmuz

Bu sabah TUİK tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Haziran ayında (Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde) yüzde 9.2’ye geriledi.
Son bir ayda, 443 bin kişi çalışmak için iş aramaya başladı. İş bulup çalışmaya başlayanların sayısı 456 bin; bundan 13 bin kişi daha fazla. Dolayısıyla işsiz sayısı da 13 bin kişi geriledi.  Şu anda 24 Milyon 901 bin olan istihdam hacmi, kriz öncesi dönemin üzerine çıktığı gibi, tüm zamanların da üzerinde seyrediyor. Aynı şey, işgücü hacmi için de geçerli.

Haziran 2011-Haziran 2010 verileri karşılaştırıldığında, son bir yılda 1 milyon 199 bin kişinin emek piyasasına girip iş aramaya başladığını, iş bulup çalışmaya başlayanların sayısının 1 milyon 413 bin kişi olduğunu ve işsiz sayısının 214 bin kişi gerilediğini söylemek mümkün. Bu nedenle geçen yıl yüzde 10.5 olan işsizlik oranı bugün itibarıyla yüzde 9.2’ye düşmüş oldu. Bu, Mayıs 2008’den beri görülen en düşük oran.

Türkiye’de hala işsizlik oranı yüksek ve işgücüne katılım oranı düşük ancak eldeki bilgilere göre, Türkiye küresel kriz sonrası dönemde, işgücüne katılım oranının ve istihdamın en hızlı arttığı, işsizlik oranının en hızlı gerilediği ülke olmak gibi iyileşen göstergelere sahip. Aşağıdaki tablo bazı ülkelerin en güncel işsizlik oranlarını veriyor. Türkiye’nin işsizlik oranı AB ortalamasının ve Euro Bölgesi ortalamasının ve oniki AB üyesinin gerisinde.

Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Muhtemelen gelecek ay da bu iyileşmenin hız keserek devam edeceğini, yılın kalan döneminde ise, mevsim etkilerinin geriye çalışması ve ekonominin hızını azaltıcı önlemler ile işsizlik oranının yaklaşık 1 puan arttığını görebiliriz.

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