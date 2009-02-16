Haftaya Bakış

Geçtiğimiz Cuma günü Fransa, Almanya ve Avrupa ekonomilerinde büyüme oranları açıklandı. Sonuçlar beklentilerden daha kötü geldi. Almanya ekonomisinin 3. çeyreğe göre %1.8 küçülmesi bekleniyordu. %2.1 küçüldü. Fransa ekonomisinde 4. çeyrekte küçülme beklendiği gibi %1.2 oldu. Euro Bölgesi’nin 3. çeyreğe göre %1.2 küçülmesi bekleniyordu. Sonuç -%1.5. Bu kötü rakamlara, ABD’de kabul edilen yeni canlandırma paketinin yaratamadığı iyimser hava eklenince, geçen hafta borsalarda genellikle düşüşlerle kapandı.

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Bu hafta uluslar arası piyasa Almanya’dan gelecek ZEW endeksleri sonuçları ve ABD’den gelecek konut sektörü ve işsizlik verilerine odaklanacak.

Bugün sabah saatlerinde Almanya Toptan Eşya Fiyatları endeksi açıklanacak. Endeksin önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %6.3 düşmesi bekleniyor. Bugün ayrıca Türkiye’de özel sektörün dış borç durumu açıklanacak.

Avrupa ekonomisinde bu haftanın en önemli verisi, Salı günü açıklanacak olan ZEW (Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi) endeksleri. Salı günü 12’de Almanya ve Euro ekonomisi için ekonomik beklenti ve mevcut durum endeksleri açıklanacak. Ekonomik beklenti endeksinin Almanya’da -25, Euro Bölgesinde -27.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya’da -25 olması beklenen endeks, geçen ay -31 değerindeydi. Açıklanacak sonuç, Almanya ekonomisinin (faizler, kurlar, enflasyon, borsa) gelecek altı ayı için iyimser olanlar ve kötümser olanlar arasındaki farkı gösterecek. Eğer beklenti endeksi -25 ya da daha üzerinde gelirse, bu sonuç Ekim 2007’den beri açıklanan en iyi sonuç olacak. ZEW Almanya beklenti endeksi en son Ekim 2007’de -18 olarak açıklanmış sonraki aylarda kötüleşerek sürekli olarak -30’un altında kalmıştı. Temmuz ve Ekim 2008’de -63’e dek gerilemişti. Endeksin 0’a yaklaşması ve artıya geçmesi iyi bir işaret olacaktır.

Çarşamba Japonya ve ABD’den önemli verilerin açıklanacağı bir gün olacak. Sabah saatlerinde, Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. %0.1 düzeyinde olan faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. 14 ve 15:30’da sırayla ABD’deki mortgage başvuruları ve yeni inşaat izinleri ile inşaat başlangıçları 16:15’te sanayi üretimi verileri açıklanacak. Akşam saatlerinde ise FED Başkanı Bernanke konuşacak.

Perşembe günü 15:30’da ABD’de üretici fiyatları endeksi ve işsizlik başvuruları, Cuma günü ise önce Fransa’da sonra ABD’de tüketici fiyatları endeksleri açıklanacak.

ABD’de Dow Jones sanayi endeksi yaklaşık üç aydan beri ilk kez haftalık bazda 9000’in altında kapanış yaptı. Dow Jones 9000’in altına inmiş olsa da S&P500 hala kritik 810 puanın altına düşmedi.

