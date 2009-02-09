Haftaya Bakış

Geçtiğimiz haftaya kararsız başlayan piyasalar, son iki günde gelen olumlu veri ve açıklamalar ile borsada yükseliş, döviz ve faizde gerileme ile kapandı. Cuma gecesi ABD borsa endeksleri, senatoda uzlaşmaya varılan yeni kurtarma paketinin de etkisiyle %3’e yakın oranlarda yükseldi. Yeni paketle, Obama hükümeti kamu yatırımlarını artırmak, işsizliği azaltmak ve piyasayı canlandırmak için 780 miyar dolarlık yeni bir fon imkanına kavuştu.

Bu hafta yurt içi piyasalara dışarıdan gelecek veriler yön verecek. Salı günü açıklanacak ödemeler dengesi verileri ise Türkiye’den gelecek en önemli veri.



Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık 2008 Ödemeler Dengesi İstatistiklerini açıklayacak. Son aylarda daralmaya başlayan cari açığın yine gerilemesi bekleniyor. Altı ay kadar önce 50 milyar doları aşması beklenen cari açığın, emtia fiyatlarında gerileme, kriz nedeniyle talepte daralma ve döviz kurundaki artış nedenleriyle 2008’in tümünde 40 milyar dolar civarında olması tahmin ediliyor.



Salı akşamı piyasaların kapanmasının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke, konut sektörü ile ilgili açıklamalar yapacak. Küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki yorumları kötümser olursa, borsalarda, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve euro/dolar paritesinde gerileme görülebilir. Aksi durumda ise, ABD, AB ye Türkiye piyasaları olumlu etkilenecektir.



Perşembe günü Euro Bölgesi Aralık ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Beklentiler sanayi üretiminin Kasım ayına göre %2.5, önceki yılın Aralık ayına göre %9.5 azalması yönünde. Verilerin daha kötü gelmesi durumunda Perşembe günü euro/dolar paritesinde geri çekilme yaşanabilir.



Cuma sabahı ise Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi ekonomilerinin büyüme oranları açıklanacak:

-Almanya ekonomisinin 3. çeyreğe göre %1.8, 2007 sonuna göre %1.5 küçülmesi bekleniyor.

-Fransa ekonomisinin ise 3. çeyreğe göre %1.2, 2007 sonuna göre %0.9 küçülmesi bekleniyor.

-Euro Bölgesi ekonomisinin ise 3. çeyreğe göre %1.2, 2007 sonuna göre %1 küçülmesi bekleniyor.



Büyüme oranlarında olumlu bir sürpriz yaşanma olasılığı düşük. Beklentiler paralelinde ya da daha kötü gelebilecek veriler euroyu baskı altına sokacak, Avrupa Merkez Bankası üzerinde faiz indirimi baskısını artıracaktır.



Yukarıda sıralanan veriler ve Cuma gecesi ABD borsalarının %3 civarındaki artışları da dikkate alındığında, haftanın ilk günlerinde İMKB’de yükseliş, faiz ve dövizde düşüş görebiliriz. Cuma günü Avrupa’dan gelecek veriler ise piyasalar açısından risk taşıyor.

