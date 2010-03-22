Haftanın Ekonomi Gündemi

Bugün akşam 17’de, Euro Bölgesi Mart ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Geçen ay -17 olan endekste, 0’ın altında bir sonuç güvende gerilemeye, üstünde bir sonuç ise iyileşmeye işaret ediyor.

Bu akşam 17’de gelecek başka bir veri ise Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanacak olan merkezi yönetim iç ve dış borç verileri.

Salı günü 11:30’da İngiltere’de enflasyon açıklanacak. Aynı gün öğleden sonra ABD’de Şubat ayına ait ikinci el konut satışları verisini alacağız. Sonuçları açıklanacak başka bir gösterge ise Mart ayı Richmond FED imalat endeksi.

Çarşamba haftanın en kritik günü.

Sabaha karşı Japonya’nın Şubat ayı dış ticaret göstergeleri açıklanacak. 2009 yılında Japonya’nın ihracatı yüzde oranında gerilemişti. Son günlerde ABD dolarına karşı değer kaybetmeye başlayan Japon yeni, nedeniyle ihracatçıların yüzü gülmeye başladı, ihracat odaklı faaliyet gösteren şirketlerin hisse fiyatları yükselmeye başladı.

Sabah 11’de ise günün en önemli verilerinden biri olan Almanya IFO endekslerinin sonuçlarını göreceğiz. Endeksler, her ay CESifo Grubu tarafından açıklanıyor. Ana gösterge olan iş ortamı endeksi, mevcut durum endeksi ve beklenti endeksi adlı iki alt endeksten oluşuyor. Bu endeksler, Alman firmalarının ülke ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek altı aya dair beklentilerini ölçüyor. 100’ün üzerinde bir sonuç olumluya, altında bir sonuç ise olumsuza işaret ediyor. İş ortamı endeksinin Mart ayında 95.6, mevcut durum endeksinin 91, beklenti endeksinin ise 101 düzeyine yükselmesi bekleniyor. Geçen ay iş ortamı endeksi beklentinin altında kaldığı için moraller bozulmuş, borsa endeksi gerilemiş, euro düşüşe geçmişti. Bu nedenle bu Çarşamba açıklanacak sonuç biraz daha önem kazanıyor.

Aynı gün Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi için satınalma yöneticileri endeksinin yanı sıra, 14:30’da ABD’de Şubat ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri açıklanacak. Beklenti binde 9 artış. Saat 16’da gözler yine ABD’ye dönecek ve Şubat ayı yeni ev satışlarının sonuçlarına bakacak. Beklenti 315 bin ev satıldığı yönünde.

16:30’da gözler TÜİK’e dönecek. Mart ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksinin sonuçlarını öğreneceğiz.

Perşembe günü Avrupa’dan gelecek en önemli veri Almanya GfK Nisan ayı tüketici güven endeksi. Beklenti endeksin 3.1 düzeyinde gerçekleşmesi. Saat 14:30’da ise ABD’den gelecek işsizlik başvuruları ve devam eden işsizlik başvurularının sonuçlarını öğreneceğiz. Önceki hafta 457 bin olan başvuru sayısının bu hafta 455 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Cuma gününün önemli verisi ABD’nin 2009 son çeyrek büyüme oranı. Daha önce açıklanan ilk göstergede Amerikan ekonomisinin yüzde 5.9 büyüdüğü açıklanmıştı. Büyük olasılıkla bunda bir değişikliğe gidilmeyecek.



