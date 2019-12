Ortak para kullanmak isteyen ve Maastricht kriterlerini karşılayan AB ülkeleri 1999 yılında Euro Bölgesi’ni oluşturdular ve ortak para euro, Ocak 2002’de tedavüle girdi. Aradan yedi yıl geçti ve sistemin aslında hiç de sağlam olmadığı ortaya çıktı.

Şimdi Euro Bölgesi ülkeleri kendi paraları için 70’li yıllarda Orhan Gencebay tarafından yazılmış “Sevemedim Kara Gözlüm”ü söylüyor. Ama bir görüş birliği yok; bazı üyeler ‘bizde kara gözlü olmaz’ diyorlar…



Sevemedim Karagözlüm



Sevemedim karagözlüm seni doyunca

Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca

Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım

Ayırmasın mevlam biz ömür boyunca

Aramıza kimse gelip girmesin

Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca

Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir

Benim korkum senden değil kaderimdendir

Herkes bana deli diye gülüp geçiyor

Senin aşkın beni karagözlüm deli ediyor

Aramıza kimse gelip girmesin

Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca



***

Euro Bölgesi’nde ilk çatırtı Yunanistan’dan geldi. Verilerde hile, üretemeyen bir ekonomi, fon kullanımında yolsuzluk…

Ardından yıllık gelirinin yaklaşık on katına ulaşan İrlanda savrulmaya başladı. Sonra Portekiz ve belki diğerleri…

Hep birlikte söylüyorlar: Neşet Ertaş’tan “Hata Benim”



Hata Benim



Bilemedim kıymetini kadrini

Hata benim günah benim suç benim

Eliminen içtim derdim zehrini

Hata benim günah benim suç benim

Birgünden bir güne sormadım seni

Körümüş gözlerim görmedim seni

Boşa mecnun eylemişim ben beni

Hata benim günah benim suç benim

Bilirim suçluyum gendi özümde

Gel desem gelirdin benim izimden

Her ne çekti isen benim yüzümden

Hata benim günah benim suç benim



***



1974’te Selçuk Ural, sözlerini Yeşil Giresunlu’nun yazdığı Vasco Renndal’a ait besteyi seslendirdi. Yıllar sonra Göksel aynı parçayı yeniden canlandırdı. Şimdi dünya, euro için söylüyor…





Güle Güle Sana



Yağmur hiç dinmiyor, her damla keder sanki

Sensiz gün bitmiyor, bu kader benim değil sanki

Güle güle sana, yolun açık olsun

Güle güle sana, seni Tanrım korusun

Akşam gün olmuyor, her an bir asır sanki

Bütün dünyam bitmiş, o ben, ben değil sanki

Bir ümit ve bir resim hepsi

Bir damla gözyaşı ardından kalan senin

Güle güle sana, yolun açık olsun

Bütün güzel şeyler, hepsi senin olsun

Güle güle sana, yolun açık olsun

Güle güle sana, seni Tanrım korusun