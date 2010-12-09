Ortak para kullanmak isteyen ve Maastricht kriterlerini karşılayan AB ülkeleri 1999 yılında Euro Bölgesi’ni oluşturdular ve ortak para euro, Ocak 2002’de tedavüle girdi. Aradan yedi yıl geçti ve sistemin aslında hiç de sağlam olmadığı ortaya çıktı.
Şimdi Euro Bölgesi ülkeleri kendi paraları için 70’li yıllarda Orhan Gencebay tarafından yazılmış “Sevemedim Kara Gözlüm”ü söylüyor. Ama bir görüş birliği yok; bazı üyeler ‘bizde kara gözlü olmaz’ diyorlar…
Sevemedim Karagözlüm
Sevemedim karagözlüm seni doyunca
Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın mevlam biz ömür boyunca
Aramıza kimse gelip girmesin
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir
Benim korkum senden değil kaderimdendir
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni karagözlüm deli ediyor
Aramıza kimse gelip girmesin
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
***
Euro Bölgesi’nde ilk çatırtı Yunanistan’dan geldi. Verilerde hile, üretemeyen bir ekonomi, fon kullanımında yolsuzluk…
Ardından yıllık gelirinin yaklaşık on katına ulaşan İrlanda savrulmaya başladı. Sonra Portekiz ve belki diğerleri…
Hep birlikte söylüyorlar: Neşet Ertaş’tan “Hata Benim”
Hata Benim
Bilemedim kıymetini kadrini
Hata benim günah benim suç benim
Eliminen içtim derdim zehrini
Hata benim günah benim suç benim
Birgünden bir güne sormadım seni
Körümüş gözlerim görmedim seni
Boşa mecnun eylemişim ben beni
Hata benim günah benim suç benim
Bilirim suçluyum gendi özümde
Gel desem gelirdin benim izimden
Her ne çekti isen benim yüzümden
Hata benim günah benim suç benim
***
1974’te Selçuk Ural, sözlerini Yeşil Giresunlu’nun yazdığı Vasco Renndal’a ait besteyi seslendirdi. Yıllar sonra Göksel aynı parçayı yeniden canlandırdı. Şimdi dünya, euro için söylüyor…
Güle Güle Sana
Yağmur hiç dinmiyor, her damla keder sanki
Sensiz gün bitmiyor, bu kader benim değil sanki
Güle güle sana, yolun açık olsun
Güle güle sana, seni Tanrım korusun
Akşam gün olmuyor, her an bir asır sanki
Bütün dünyam bitmiş, o ben, ben değil sanki
Bir ümit ve bir resim hepsi
Bir damla gözyaşı ardından kalan senin
Güle güle sana, yolun açık olsun
Bütün güzel şeyler, hepsi senin olsun
Güle güle sana, yolun açık olsun
Güle güle sana, seni Tanrım korusun