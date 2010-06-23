Eksen Kaydırmak İsteyenlere 10 Afrika Pazarı Önerisi

Hayır, fikrimi değiştirmedim. Ekonomik ya da ticari olarak Türkiye’nin eksen değiştirdiğini düşünmüyorum. Bence Türkiye eksenini değiştirmiyor, yörüngesini genişletiyor. İtiraf edeyim: bu başlığın daha fazla ilgi çekeceğini düşündüm.

Aşağıda bir tablo göreceksiniz. Bu tablo dünyanın ve dünya üzerinde belli başlı bölgelerin 2009 büyüme oranlarını ve 2010 büyüme tahminlerini gösteriyor.

Türkiye bu bölgeler içinde en fazla AB içinde güçlü bir ticari varlığa sahip. Zira ihracatının yarısına yakınını AB ülkelerine yapıyor. Ancak bu çok da övünülecek bir performans olmasa gerek, zira dünya AB’den ibaret değil. (Yanlış anlaşılmayı önlemek için şunun altını çizeyim: AB’ye çok ihracat yapmaktan değil, toplam ihracat içinde AB’nin payının yüksek olmasından bahsediyorum.)

Öyle ya da böyle, şimdiye dek en büyük pazarımızı olan Avrupa Birliği küresel krizden en ağır etkilenen bölgelerden biri oldu ve ekonomisi 2009’da yüzde 4.2 daraldı. AB’nin 2009’daki ithalatı ise tam olarak yüzde 25 geriledi. Şu ayrımı yapmak resmi daha net görmemizi sağlayabilir. AB ülkelerinin birbirlerinden yaptığı ithalat yüzde 23.6 düşerken, AB dışındaki ülkelerden ithalatı yüzde 27.4 geriledi. Hal böyle olunca, Türkiye’nin AB’ye ihracatı yüzde 25.8 düştü.

Yukarıdaki tabloda ilgi çeken bir nokta ise Afrika, Orta-Doğu ve Uzak-Doğu’nun (Japonya hariç) 2009 yılında krize rağmen büyümeye devam etmeleri. Bu bölgelerin geçen yıl büyümeye devam edecekleri bir muamma değildi, önceden biliniyordu. Bu gelişimi izleyen ve ürünlerini alternatif pazarlara yönlendirebilen ihracatçılar aklın gereğini yaptı.

2009 yılında Türkiye’nin 86 bölgeye ihracatında toplam 6 milyar 136 milyon dolar artış oldu. Bu artışın büyük kısmı Kuzey Afrika ve Orta-Doğu ülkelerinden geldi. İhracatımızın en fazla artığı ülkeler olan Irak, Mısır, Libya, Suriye, Türkmenistan, Cezayir’e toplam ihracat artışı yaklaşık 3.9 milyar dolara ulaştı.

Şunu tekrar söylemem şart: Türkiye geçen yıl bu yolu seçen tek ülke olmadı. Almanya, Fransa, Çin, Brezilya gibi ülkeler de aynı pazarlara ağırlık verip, ihracatlarını artırdılar. Dolayısıyla, bunu ekonomik anlamda “eksen kayması” olarak adlandırmak doğru olamaz. Türkiye çoktan beri yapması gereken şeyi yaptı ve bundan sonra da aynı yolda devam etmeli. Dünya ekonomisinin 2010 yılında yüzde 4.2 büyümesi beklenirken, AB’nin sadece yüzde 1 büyüyeceği bir dönemde (ki bu bile bence mümkün değil), Türkiye’nin ihracatçıları diğer bölgeleri yok sayıp, AB’ye mal satabilmek için takla atamazlar. Pazarlarını çeşitlendirebilen bütün üreticiler bunu yapmalılar.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin mutlaka odaklanması gereken birkaç bölge var. Bunlar Kuzey ve Güney Amerika, Çin ve Sahraaltı Afrika.

Diğerleri başka bir yazının konusu olsun; bugün Afrika’ya bakalım.

NEDEN AFRİKA

2003 yılında Türkiye’nin Afrika’ya toplam ihracatı 2 milyar 130 milyon iken, 2009’da 10 milyar 179 milyon dolara ulaştı.

Afrika’nın dünyada ithalatı 400 milyar dolar düzeyinde ve Türkiye’nin bunda payı yaklaşık yüzde 2.5. Türkiye’nin dünya ithalatındaki payı ise binde 8, olduğuna göre, Afrika’daki performansımız genel performansımızın üzerinde. Ancak, bunun büyük kısmı Kuzey Afrika bölgesinden geliyor. Sahraaltında ise durumumuzu iyileştiriyor olmakla birlikte, daha zayıfız.

Geçtiğimiz yüzyıl bütün dünya hızla gelişirken, hemen hepsi sömürge olan Afrika ülkeleri bağımsızlık mücadelesi ile uğraşıyordu. Bir kısmı bunda başarılı olsa da, iç savaş ve hastalıklar nedeniyle olduğu yerde saymaya devam etti. Ancak son yıllarda bazı Afrika ülkelerinin ekonomik anlamda atılım içinde olduklarını görüyoruz. Bunların büyük kısmı Çin, ABD ve AB desteğiyle bunu yapıyorlar.

Türkiye de kıtadaki siyasi ve ticari temsilci sayısını hızla artırıyor.

Şu anda Afrika’da 18 büyükelçiliği olan Türkiye yakında bunlara yenilerini ekleyecek. (Afrika’da Fransa’nın 51, Çin’in 41, Brezilya’nın 22 büyükelçiliği var). Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın halen 11 Afrika ülkesinde bulunan ticaret müşavirliği ise bir süre sonra iki katına çıkacak. Türk Hava Yolları geçen hafta eklenen Uganda ve Tanzanya seferleri ile birlikte Afrika’da 19 noktaya uçuyor.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, ticaret müşavirlerinin sayısını artırmanın yanında, birkaç ay önce mevcut ihracat pazarlarında gücü artırmak ve yeni pazarlara girişi teşvik etmek amacıyla ülke masaları isimli bir proje başlattı. İhracatı Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ülke masalarının ( www.igeme.gov.tr ) Afrika bölümünde, Cezayir, Libya, Mısır, Fas, Nijerya, Gana, Sudan, Tunus, Güney Afrika, Kenya, Tanzanya, Benin, Kamerun ve Senegal’in dış ticaret yapısı, vergileri, Türkiye ile mevcut ticareti, pazarda dikkat edilmesi gereken hususlar, tarım-sanayi-hizmet ihraç potansiyeli gibi zor bulunabilir bilgiler açıkça sunuluyor.

Afrika pazarına yönelmek isteyenler için benim önerilerim Botsvana, Güney Afrika, Namibya, Uganda, Gana, Burkina Faso, Fas, Tanzanya, Kenya ve Libya. Bu ülkeler Afrika’da iş yapmanın en kolay olduğu, nispeten gelişmiş birer ekonomiye ve kamu bürokrasisine sahip, gelecek yıllara yönelik büyüme beklentileri güçlü olan ekonomiler.