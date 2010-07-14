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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

14 Temmuz 2010

Dünya dış ticaretine yönelik işaretler

Türkiye ihracatının diğer ülkelere göre daha az artmış olmasının nedeni, ihracatının içinde Avrupa ülkelerinin payının çok yüksek olması...

Yılın ilk altı ayı geride kaldı ve henüz sayıları çok az olsa da bazı ülkelerin yılın ilk yarısına ait dış ticaret verileri kesinleşti.
Bugün itibarıyla 2010- 6 aylık ihracat verileri kesinleşmiş olan altı ülke var: Brezilya Paraguay, Çin, Tayvan, İsrail ve Vietnam. İhracatçı birlikleri verilerini bir gösterge kabul edip Türkiye’yi de bu gruba dahil edebiliriz. Adı geçen ülkelerin ilgili dönemde ihracatı ve artış oranları aşağıdaki gibi. 
 

Oransal olarak en büyük artış yüzde 49.2 ile Tayvan’a ait. Onu, yüzde 39.6 ile Paraguay, yüzde 35.2 ile Çin izliyor. Türkiye’nin yılın ilk yarısında ihracat artış oranı ise yüzde 14.7 iken İsrail’in ihracatı yüzde 31.7 arttı.
Türkiye ihracatının diğer ülkelere göre daha az artmış olmasının nedeni, ihracatının içinde Avrupa ülkelerinin payının çok yüksek olması. Avrupa’da talebin hâlâ cansız olması nedeniyle ithalatın zayıf seyretmesinin yanı sıra, eurodaki değer kaybı nedeniyle dolar bazında ihracatın düşük kalması Türkiye ihracatını olumsuz etkiliyor. İşte bu durum, uygulanmakta olan ihracatta bölgesel çeşitlendirme çalışmalarının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.
Birçok ülkenin beş aylık dış ticaret verilerine sahibiz. Büyük ekonomiler arasında Japonya yüzde 46.4, Avustralya yüzde 25.3, Rusya yüzde 56 ihracat artışı ile öne çıkıyor. Almanya’da ihracat yılın ilk beş ayında geçen yıla göre yüzde 17.6, ABD’de ise dün açıklanan veriler ile yüzde 25 yükselmiş durumda. Bu yazıdaki tüm oranların dolar cinsinden ihracata yönelik olduğunu hatırlatarak AB’ye dönelim.
AB ülkelerinde (Almanya dışında) henüz dört aylık veriler açıklanmış durumda. 27 AB üyesinin ihracat artış oranı yaklaşık yüzde 17. Bu, yukarıda okuduğunuz birçok ülkenin gerisinde bir performans anlamına geliyor. Ancak, yedi ay önce düşüşe geçen euronun, Euro Bölgesi ülkelerinin ihracatına olumlu etkileri olacağını söylemek mümkün.

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