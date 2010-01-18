Çanlar Yine Dubai İçin Çalıyor

Grafik: Dubai Borsası Genel Endeksi



2009’un sonlarına doğru, piyasalardan gelen iyi haberler krizin geride bırakılıyor olduğuna yönelik algıyı güçlendirmeye başlamıştı. Fakat hiç de beklenmeyen bir anda, Dubai ve Yunanistan ekonomilerinden gelen kötü haberler tansiyonu bir anda yeniden yukarı çekmişti.Kasım ve Aralık aylarında gündemi bir hafta kadar meşgul eden bu iki sorun zamanla unutulmaya yüz tuttu. Geçen hafta, Avrupa Merkez Bankası’nın takibine girdiği için Yunanistan ekonomisi hakkındaki yeni gelişmeler konusunda bilgi sahibi olduysak da, Dubai ekonomisine biraz daha uzak kaldık.Gelin şimdi Dubai’de bugünlerde neler olduğuna bakalım. Neden mi? Bunun cevabı aşağıdaki grafikte.Bu grafik Dubai Borsası Genel Endeksinin son bir yıldaki seyrini gösteriyor.Ekim sonunda düşmeye başlayan ve Kasım sonunda sert inişe geçen endeks, bütün dünya piyasalarında endişeleri artırdıktan sonra; yardıma gelen Abu Dabi Emirliği, önce Dubai’nin sonra dünyanın gönlüne su serpti. Yaklaşık bir ay içinde 2300 puandan 1500 puana kadar düştükten sonra endeks, Abu Dabi’den gelen yardım ile 1900 puana kadar yükseldi.Sorun şu ki, Dubai Borsası altı gündür peş peşe düşüyor. Pazar ve Perşembe günleri arasında işlem yapılan Dubai Borsası’nda işlemler dün başladı. Geçen haftanın her gününde yüzde 10’a yakın gerileyen endeks, dün de yüzde 2’ye yakın düştü.Dubai Borsası’ndaki değer kaybının esas nedeni, Dubai World ve Nakheel şirketlerinin, Aralık ayında yaşadıkları borç sorunun bir çözüme kavuşmamış olması. Hatırlarsanız, bu iki şirket, borçlarını ödemekte zorluk çektiklerini açıklamış ve kendilerine borç verenlerden alacaklarını bir süre ertelemeleri istemişlerdi. Dubai Emirliği, bu iki şirkete destek konusunda isteksiz davranınca, piyasalar kısa süreli bir şoka girmişti.Tansiyon düştükten sonra, 21 Aralık’ta, Dubai World, alacaklıları ile borç ertelemesi konusunda yeni bir toplantı daha yaptı. Ancak bu toplantıda da devlet desteği konusunda bir uzlaşma olmadığı için, başta bu iki şirketin ve sonra da Dubai Emirliği için uyarı çanları yeniden çalmaya başladı.Sorun, Dubai World’ın borçlarını yeniden yapılandırmada zorluk çekiyor olması. Bakalım bu sefer diğer ülkeleri de etkilemeden, buna bir çözüm bulunabilecek mi?