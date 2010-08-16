BORSALAR VE PARİTE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

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6 Ağustos Cuma günkü yazımda borsa endekslerinin bundan sonra düşmeye başlayacağını, doların diğer paralara karşı yükseleceğini yazmıştım. O günden bu yana dolar, euroya karşı yüzde 3.5 yükselirken, S&P500 endeksi yüzde 4.1 geriledi. Dow Jones endeksinin yüzde 3.6 gerilediği geçen hafta boyunca, IMKB-100 endeksi yüzde 3 civarında düştü. Dolar/TL kurunun ise 1.49’da 1.52’ye yükseldiğini gördük.ABD Doları önemli para birimlerine karşı dokuz hafta boyunca sert bir şekilde değer kaybettikten sonra, geçen hafta yine sert bir şekilde yükseldi. ABD ve Avrupa’daki borsa endeksleri de uzun bir yükseliş sürecine rağmen, hala yaz başındaki düzeylerinin altındalar. Geçen haftaki sert düşüşlerden sonra son dönemdeki yükselişin hızı kesilmiş oldu ve büyük olasılıkla bu hafta da gerilemenin devam edeceğini göreceğiz.Geçen hafta dünya piyasalarındaki gerilemenin kaynağı ABD’den gelen verilerdi. Ancak bu hafta ABD’den fazla veri gelmeyecek. Bugün 15:30’da Empire State İmalat Endeksi, 17’de ise konut Piyasası Endeksi açıklanacak. Yarın ise, inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları açıklanacak. Eğer sonuçlar beklentilerin altında kalırsa borsalarda sert satışlar görmemiz mümkün. Piyasaların olumlu tepki vermesi için ise, sonuçların beklentilerden oldukça iyi çıkması gerekir. Yani beklentilere paralel gelecek sonuçlar da borsa endekslerinde gerilemeye neden olacaktır.Perşembe günü ise devam eden ve ilk işsizlik başvuruları açıklanacak.ABD’den fazla veri gelmeyecek olması nedeniyle gözler, diğer ülkelerden gelecek verilerde ve ABD borsa endekslerinin seyrinde olacak. Yarın sabah Almanya’da ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan ZEW Araştırması sonuçları piyasaları etkileyecektir. Sabah Almanya’dan iyi, öğleden sonra ABD’den kötü veriler gelirse; Salı günü dalgalı geçebilir.Aşağıdaki grafik son altı ayda ABD’nin S&P500 endeksi () ile Euro/Dolar paritesinin ()karşılaştırmalı performansını gösteriyor. Birebir örtüşmüyor olsalar da; ikisi arasında büyük bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz sanırım.Cuma günü doların diğer paralara karşı değer kazanacağını söyledikten sonra, Salı gecesi FES toplantısının ardından yazdığım ve Çarşamba günü okuduğunuz yazımda paritenin 1.27’ye kadar gerileyebileceğini yazmıştım. O zaman parite 1.31’di. Ben bu satırı yazarken 1.2765.Euro/dolar şu anda kritik bir eşikte. Eğer bugün ya da yarın 1.27’nin altına inerse; 1.24’e kadar gerilemesi muhtemel. Bu ihtimalin gerçekleşmesini sağlayacak şey ise (ki; ben öyle olacağını düşünüyorum) bugün ve yarın açıklanacak veriler.Dow Jones ve S&P 500’ün bir iki gün içinde yüzde 2 civarında gerileme potansiyeli yüksek. Eğer S&P500 1050’nin altına inerse; ardından yüzde 5’e yakın gerileyerek 1000 puana düşmesi de bir sonraki adım olabilir.İyi haftalar.