Bitmeyen sorun: İşsizlik

İşsizlik oranları

Siz bu yazıyı okurken muhtemelen ekonomi haberleri “işsizlik” manşetleriyle dolmuş olacak. Bu sabah saat 10’da TÜİK, Şubat 2009 istihdam verilerini açıklıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa, işsizlik oranının önceki aya göre yükseldiğini göreceğiz.Türkiye’de Ocak 2009’da;İstihdam hacmi:19 milyon 873 bin kişiİşsiz sayısı: 3 milyon 650 bin kişiİşsizlik oranı: %15.5Tarım dışı işsizlik oranı: %19’du.Biliyorsunuz, geleceğe yönelik iyimser olduğum sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve büyüme oranına ait beklentilerimi nedenleriyle birlikte burada yazmıştım. Yalnız, konu işsizliğe gelince durum değişiyor. Ne yazık ki; uzun zamandır ekonomimizdeki en önemli sorun olan yüksek işsizlik, krizle birlikte daha da ciddi boyutlara ulaştı. Ancak işin kötü tarafı şu ki; diğer birçok ana göstergede iyileşme olsa bile işsizlikte aynı iyileşme işaretlerini görmek için uzunca bir süre beklemek gerekecek.“Yaz aylarında, toplam işsiz sayısı 2.2 milyon civarında iken, geçen ay mevsimsel etkilerin de katkısıyla 3.65 milyona yükseldi. Bu %65 artış demektir. Benzer şekilde işsizlik oranı da aynı dönemde %9’dan %15.5’e yükseldi.”Üstteki paragrafta yazanlar doğru olmasına doğru ama bu tür karşılaştırmalarda iki farklı yıldaki aynı ayı seçmek daha doğru olacaktır. Bunun nedeni yaz aylarında ekonominin daha fazla istihdam yaratması ancak kış aylarında tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde üretimin gerilemesi nedeniyle istihdam hacmindeki daralmadır. O yüzden bugünkü işsizlik oranını yaz aylarındaki ile karşılaştıran yorumların, zaten kötü olan durumu daha kötü göstermesine izin vermemek gerekiyor.Doğru olan şu ki; sonbahardan itibaren hem krizin hem de mevsimselliğin etkisiyle işsizlik oranında büyük bir artış görülmeye başladı. Bugün bu eğilimin devam ettiğini görmemiz şaşırtıcı olmaz. Açıklanacak veri ile işsiz sayısının 4 milyon, işsizlik oranının ise %17 civarında seyrettiğini görebiliriz. Ben iyileşmenin en son işsizlik oranında görülmeye başlayacağını, bunun için gelecek yılı beklemek gerekeceğini düşünüyorum.* Ocak verisi