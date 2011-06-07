Bekir Bey*; Seçim Günü, Tercihleri Değiştirir mi?



Bu yıl tüm dünyada 80’e yakın seçim yapılıyor. 60’ının tarihi belli ve bunların üçte ikisi pazar günü yapılacak.

Türkiye’de hafta sonu yapılacak olan seçim Pazar günü değil de Cuma günü yapılsaydı, sonuçlar farklı çıkar mıydı? Eminim pek çoğumuz, kararımızı değiştirmeyeceğimizi söylerdik. Ama herkes için bunu söylemek mümkün değil. En azından kararsız seçmen için.

Yaygın kanı, Pazartesi günlerinin en sevilmeyen gün olduğudur. Zaten bu nedenle ‘pazartesi sendromu’ diye bir şey var. Pekiyi, insanlar hangi günler mutlu hangi günler mutsuz hissediyor?

Mülkiye’de İşletme Bölümü öğrencisi Hatice Budaklı, geçtiğimiz ay 420 öğrenci üzerinde bir araştırma yaptı. Öğrencilere en mutlu hissettikleri, en mutsuz hissettikleri günler ile günün hangi saatlerinde daha mutlu hissetiklerini sordu.

Sonuçlara göre en mutsuz hissedilen gün Pazartesi. “En mutsuz hissettiğim gün Pazartesi” diyenlerin oranı yüzde 51.1. Pek şaşırtıcı bir sonuç değil. Ama bu nokta ilgi çekici olabilir: ankette “en mutsuz olduğum gün Pazar” diyenlerin oranı yüzde 26.6. “Pazar en mutsuz olduğum gün” diyen kadınların oranı yüzde 21 iken, aynı düşüncede olan erkeklerin oranı yüzde 32.



İşte kilit soru: “Acaba insanların yaptıkları tercih, mutsuz hissetikleri bir günde yapılması nedeniyle değişebilir mi? Acaba bu Pazar yapılacak seçim başka bir günde yapılacak olsaydı sonuçlar farklı olabilir miydi?

Sadece bu araştırma sonuçlarına dayanarak buna cevap vermek mümkün değil sanırım. Zira sonuçları tüm seçmene genellemek olanaksız. Ayrıca, verilen cevaplar genel önyargıdan etkilenme olasılığı nedeniyle, gerçekten mutlu/mutsuz hissedildiğini göstermeyebilir. Diğer taraftan kararsız seçmen için bile tercih üzerinde günün etkisi güçlü olmayabilir. Ancak yine de elimizde bir gösterge var ve bu gösterge genel kanı ile örtüşüyor.

Yapılan araştırmalar, insanların mutsuz hissetikleri günlerde daha az risk aldıklarını ve önceden belirlenmiş kalıpların dışına çıkarak karar verme eğilimlerinin zayıfladığını gösteriyor. Yani miktarını bilemesek de kararsız seçmenin bir kısmı ‘bu defa farklı bir partiye oy verme’ niyetinde olsa da bunu yapmayabilir.

Ne dersiniz?

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(*) KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır

