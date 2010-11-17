BAYRAM POSTASI

Yine aynı şey oluyor. Türkiye'de piyasalar tatil iken, dışarıda yer yerinden oynuyor. Bizdeki piyasalar, küresel krizin başlangıcından bu yana üçüncü defadır dış kaynaklı şokları gecikmeli ve muhtemelen etkisi hafiflemiş olarak fiyatlayacak. Doğal olarak bunun, başta küçük yatırımcılar olmak üzere, Türkiye piyasasına yatırım yapanları koruyucu bir etkiye sahip olması beklense de; öyle olup olmayacağını bugünlerde dünyayı sarsan gelişmelerin daha ne kadar devam edeceğibelirleyecek.

Borsa endeksleri bir haftadır düşüyor. Avrupa ve Amerika endeksleri dün yüzde 2 civarında geriledi. Altın fiyatı bir son birkaç günde 100 dolar ucuzladı. Petrol hızla düşüyor.

Pekiyi ama neden? Neden her şey bir anda tersine döndü? Neden dün sert satışlar geldi?

İrlanda'yı biliyorsunuz. Bugün dünden çok da farklı bir yerde değiliz. Tek fark, piyasaların dün bahsettiğim cezalandırma sürecini başlatmış oldukları. Ama dün araya bir de Portekiz girdi. Portekiz hükümeti İrlanda'ya "Sadece kendini değil, bütün Euro Bölgesi'ni (yani bizi de) düşün" dedi. Portekiz, İrlanda'dan uluslararası kurtarma yardımına başvurmasını istedi.

Biliyorsunuz, bugünlerde İrlanda'nın çektiği ipin ucunda Portekiz, Yunanistan, kısmen İspanya da var. Yani birindeki riskler yükselince diğerleri de gerilmeye başlıyor. Bu bağlamda oyunda yeni rol alan başrol oyuncularından biri de Yunanistan'a yaptığı kurtarma yardımı ödemesini durdurmakla tehdit eden Avusturya oldu.

Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun Angela Merkeli, bir gün sonra (dün) ise Alman Maliye Bakanı'nın Papandreu'yu sert bir dille eleştirdiğini görüyoruz. Bunlar AB içinde hiç de alışık olmadığımız tartışmalar.

Dünyanın doğusu ise en az bunlar kadar önemli, başka bir kaygı içinde: Çin hükümetinin ekonomiyi yavaşlatmak için yeni önlemler alma ihtimali. Gıda ve emlak fiyatlarındaki sert yükselişler sonucu ciddi bir yükseliş kaydeden enflasyon, Çin'in sıkılaştırıcı politikalar izleyeceğinin işaretini veriyor. Emtia fiyatlarındaki sert gerileme, Çin borsa endekslerindeki anormal düşüşler bunun birer sonucu.

Dün gece dolar/TL kuru 1.46'nın üzerine çıkarken, euro/dolar paritesi 1.35'ün altına indi.

Şimdilik dışarıda son gelişmeler böyle. Bakalım kalan günlerde neler göreceğiz...

