Avrupa’nın da stres testi var ama...

Avrupa Bankalarının Performansı (2007-2009)

ABD’den sonra Avrupa Birliği ülkeleri de kendi ülkelerindeki mali sistemin sağlığını ölçmek amacıyla bir stres testi uygulayacak. Ancak, test bundan dört ay sonra yapılacak. Bu gecikmeye hiç şaşırmayacağınıza eminim.Eğer kararda bir değişiklik yapılmazsa, AB’ye üye 27 ülkede yapılacak olan testin sonuçları bankalarla ve kamu ile paylaşılmayacak. Öyleyse, neden böyle bir test yapılıyor diye düşündüyseniz, hemen söyleyeyim. Mali sektörün genel görünümünü belirlemek için yapılıyor. Bu nedenle sonuçları sadece maliye bakanları ve AB Komisyonunun ilgili sekreteri/bakanı bilecek.AB tarzı stres testi, bankaların beklenmedik şoklarla karşılaştıklarında zor duruma düşmemeleri için ne kadar ek sermayeye ihtiyaç duyduklarını belirlemek için yapılmıyor. Hatırlarsanız, ABD’deki test bu amaçla yapılmıştı. AB’de yapılacak olan teste ise bir tür egzersiz gözüyle balkıyor.Krizin en yoğun yaşandığı Eylül-Mart döneminde AB ülkeleri bankalara 300 milyar Euro sermaye desteği ve çoğu mevduat garantisinden oluşan 2.6 trilyon Euro’ya yakın güvence vermişti. Arada kaçırmış olabileceklerimi bir kenara bırakırsam, Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Danimarka Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İspanya, Letonya, Estonya, Hollanda, İngiltere, Slovenya ve İsveç bu dönemde kendi ülkelerindeki bankalara ve mevduat sahiplerine destek veren AB ülkeleri oldular.ABD’de başlayan kriz, Avrupa’ya taşınırken ilk olarak mali sektöre bulaşmıştı. Bloomberg tarafından hazırlanan ve 1996 yılının 100 kabul edildiği mali sektör endeksi 2007 yılı ortasına kadar 300 civarında iken, bu yıl Mart başında 60’lara geriledi. Son günlerde ise yine 100 değerinde. Yani endeks, 1996 yılındaki düzeyinde seyrediyor.Uluslar arası gündemde, Avrupa bölgesinde yaz aylarının bankalar için iyi geçmeyeceğine yönelik söylentiler var. Eğer bunlar gerçekleşirse, gecikmesi nedeniyle ciddi eleştiriler alabilir.