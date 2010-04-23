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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

23 Nisan 2010

6-12-13-14-?

Başlıkta rakamların yuvarlanmış hallerini görüyorsunuz. Asılları şöyle: 6.5, 12.7, 13.6 ve 14.1...

Yukarıdaki dizide bir sonraki sayı ne olabilir?
Bu, ilköğretimden, lisansüstü eğitime kadar birçok sınavda sorulan gene yetenek sorularına benziyor olsa da, aslında bambaşka bir şey.
Başlıkta rakamların yuvarlanmış hallerini görüyorsunuz. Asılları şöyle: 6.5, 12.7, 13.6 ve 14.1.
Daha fazla uzatmayayım. Bunlar 2009 yılı için Yunanistan’ın Bütçe Açığı/GSYİH oranı tahminleri.

6.5
2009 yılı başında Karamanlis başkanlığındaki hükümetin 2009 bütçe açığı hedefi yüzde 6.5’ti.

12.7
4 Ekim 2009’da yapılan seçimleri yüzde 43 oyla kazanıp 7 Ekim’de göreve başlayan Papandreu bütçe açığı tahminlerini yenileyerek yüzde 12.7’ye çekti. Bu uluslar arası piyasalarda Yunan tahvillerinin faizlerinin sıçramasına, borsa endeksinin gerilemesine neden oldu. Artık Yunanistan daha yüksek faizlerle borçlanmak zorundaydı.
Yunan hükümeti üç ekonomik paket açıkladı. Sonuncusu beğenilse de pek inandırıcı bulunmadı. Papandereu, birkaç kez Avrupa liderlerini ikna turuna çıktı; Merkel direndi, Sarkozy destekledi. Birkaç hafta önce bir Pazar günü yapılan telekonferansla, Euro Bölgesi ülkeleri, Yunanistan’a 30 milyar dolar değerinde yardım kararı aldılar. Hatta IMF’nin de buna katılacağı ve en az 15 milyar dolar destek vereceği yazıldı.
11 Nisan Pazar günü gelen bu haber izleyen günlerde Yunan tahvil faizlerini ve CDS primlerini düşürdü. Ama bir süre sonra yükseliş devam etmeye başladı. Zira ortada yardımın adından başka bir şey yoktu. Kaldı ki yardım gelse bile Yunanistan’ın derdine deva olması zor. Bu yardım, zatüre olan hastaya ağrı kesici içirmeye benziyor.
Bu hafta faizler ve CDS primleri son yılların en yüksek düzeyine ulaştı. Çarşamba günü 488 puana çıkan CDS primleri dün öğleden sonra 550 puanı aştı. Bu, yunan tahvillerinin ödenmeme riskine karşı yapılan sigorta maliyetinin yüzde 5.5 olduğu anlamına geliyor.

13.6
Dün AB İstatistik Bürosu, Yunanistan’ın bütçe açığı oranını revize ederek yüzde 13.6’ya çekti.

Açıklamanın ardından Avrupa borsalarında satış arttı. Yunanistan borsa endeksi yüzde 4’e yakın geriledi.

14.1
Dahası da var.
AB İstatistik Bürosu, Yunanistan verilerindeki tutarsızlık nedeniyle oranın, yakın zamanda yüzde 14.1’e revize edilebileceğini söyledi.
Her ne kadar verileri güvenilmez olsa da; bugün itibarıyla şunu söyleyebiliriz. Yunanistan Avrupa Birliği içinde bütçe açığının gayrısafi yurtiçi hasılaya oranının en yüksek olduğu ikinci ülke.
Şaşırdınız mı? Evet, daha kötüsü de var: İrlanda’da oran yüzde 14.3. Ama her an Yunanistan birinciliğe yükselebilir. Aşağıdaki listede AB ülkelerinin bütçe açığı performanslarını görüyorsunuz.
AB’nin 27, Euro Bölgesi’nin 16 üyesi var. Bir AB üyesinin Euro Bölgesi’ne katılımı için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan biri de bütün yazı boyunca bahsedilen Bütçe Açığı/GSYİH oranının yüzde 3’ü geçmemesi. Listede bu kriteri sağlayan iki ülke var: Finlandiya ve Lüksemburg. İsveç, Estonya ve Danimarka Euro Bölgesi dışında. Yani şu an Euro Bölgesi’nin ondört üyesi bütçe kriterini sağlayamıyor.

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