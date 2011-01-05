2010’un EN’leri



En fazla yükselen borsa endeksi: Sri Lanka borsa endeksi yüzde 96 yükseldi. Onu yüzde 83 ile Bangladeş Borsası izledi. Avrupa’da en çok yükselen endeks, yüzde 72 ile Estonya Talin OMXT Endeksi oldu. Onu yüzde 70 ile Ukrayna , yüzde 65 ile Peru ve yüzde 56 ile Litvanya Vilnius OMX Endeksi izledi.

BRIC içinde Rusya ve Hindistan borsaları sırayla yüzde 23 ve yüzde 18 yükseldi. Ancak, Brezilya sadece yüzde 1 artarken, Çin yüzde 14 civarında düştü. IMKB-100 endeksi geçen yılı yüzde 25 artışla tamamladı.

G-7 içinde en iyi performansı yüzde 16 yükselişle Almanya Frankfurt Borsası gösterdi. Onu yüzde 14 ile Kanada, yüzde 12.7 ile ABD, yüzde 9 ile İngiltere izledi. Diğer üç G-7 üyesinin borsa endeksleri geriledi.



En fazla düşen borsa endeksi: En fazla düşen endeksi yüzde 45 ile Bermuda RG/BSX Endeksi oldu. Onu yüzde 35 gerileme ile Atina Borsası izledi. Avrupa’da İrlanda, İspanya, İtalya, Portekiz gibi çoğu borç krizi mağduru ülkelerden oluşan tam on ülkenin borsası yılı kayıpla kapattı.



Fiyatı en çok yükselen metal: Paladyum (yüzde 93.5) Onu yüzde 81 ile gümüş ve yüzde 28 ile altın izledi.



Fiyatı en çok düşen metal: Geçen yıl fiyatı gerileyen metal olmadı.

Fiyatı en çok yükselen meta: Pamuk (yüzde 86)



Fiyatı en çok düşen meta: Doğalgaz fiyatı yaklaşık yüzde 21 geriledi. Kakao fiyatı ise yüzde 9 düştü.



Dolara karşı en fazla değer kazanan para: Moğolistan para birimi tuğrik dolara karşı yüzde 14.8 değer kazandı. Büyük para birimleri içinde en fazla değer kazanını ise yüzde 14.3 ile yen oldu.



En fazla büyüyen ekonomi: Katar ekonomisi yılı yüzde 16, Singapur ise yüzde 15’e yakın bir oranda büyüyerek tamamlayacak.



En fazla küçülen ekonomi: En fazla küçülen ekonomi yıl içinde büyük bir deprem felaketi ile karşılaşan Haiti olacak. Ülkenin ekonomisi muhtemelen yüzde 8 civarında daralacak. Yunanistan ise yüzde 4 küçülme ile gelişmiş ülkeler arasında en kötü performansa sahip.



En fazla ihracat yapan ülke: Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte Çin’in ihracatı 1.56 trilyon dolar civarında gerçekleşecek. Almanya ise 1.28 trilyon dolar ihracatla ikinci sırada gelecek. ABD’nin ihracatı da Almanya ile yakın bir düzeyde gerçekleşecek. Hatta ABD’nin ikinci olması de ihtimal dahilinde.



En fazla ithalat yapan ülke: Henüz kesinleşmedi ancak; ABD’nin ithalatı 1.96 trilyon dolara ulaşmış olacak. Çin ise muhtemelen 1.38 trilyon dolar ithalat ile ikinci sırada gelecek.



