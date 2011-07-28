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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

28 Temmuz 2011

2010 Yılında Doğrudan Yabancı Yatırımlar

2010 yılı Dünya doğrudan yabancı yatırım verileri Salı akşamı UNCTAD...


2010 yılı Dünya doğrudan yabancı yatırım verileri Salı akşamı UNCTAD tarafından açıklandı. Dünya genelinde doğrudan yabancı yatırımlar 2009'a göre yüzde 5 oranında yükselerek 1 trilyon 243 milyar dolar oldu.

2010 yılındaki yabancı yatırımların 602 milyar doları gelişmiş ülkelere, 574 milyar doları gelişmekte olan ülkelere yöneldi. Gelişmiş ülkeler kategorisinde ilk sırayı 228 milyar dolar ile ABD, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde ise ilk sırayı 105.7 milyar dolar ile Çin aldı. Hong Kong ve Çin bir ülke olarak kabul edildiğinde ise yabancı yatırım girişi 175 milyar dolara yükseliyor.
Doğrudan yabancı yatırımlar ile dünya ekonomisinin büyüme performansı arasında doğru yönlü bir ilişki var. Kriz dönemlerinde gerileyen yabancı yatırımlar, büyüme dönemlerinde ise yükseliyor. Yukarıdaki grafikte gördüğünüz gibi, 2000 ve 2007 yıllarında zirve yapan yabancı yatırımlar, izleyen yıllarda geriliyor. UNCTAD, 2011 yılında yatırımlarda çok yüksek olmasa da bir artış bekliyor. Bu beklenti, özellikle yılın ilk beş ayında ekonominin gösterdiği performansa bağlanıyor. Ancak Mayıs başından bu yana ABD ve Avrupa’da yeniden tırmanan gerilim yılın geri kalanında yabancı yatırımların ivmesini kaybetmesine neden olabilir.
Geçen yıl Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 9 milyar 71 milyon dolar düzeyinde. Yatırımlar 2009'a göre yüzde 7.8 oranında artmış olsa da hala birkaç yıl önceki düzeylerinin çok gerisinde.

Doğrudan yabancı yatırım girişi sıralamasında 2006'da 16., 2007'de 26., 2008'de 17, 2009'da 31. olan Türkiye, 2010'da 28. sırada (Çin ve Hong Kong birlikte kabul edildiğinde) yer aldı.
Biliyorsunuz, Türkiye’ye giriş yapan doğrudan  yatırımların neredeyse dört üçü Avrupa’dan geliyor. Avrupa’daki durgunluk, kıtadan dünyaya yapılan yatırımların zayıf kalmasına neden oluyor. Bu nedenle, Türkiye’ye giren yatırımlarda da eski yılların gerisindeyiz. 2011 yılı tamamlandığında da muhtemelen 2010’un hafif üzerinde bir yabancı yatırım girişi göreceğiz. 

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