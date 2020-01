UEFA'nın Mandela'ya saygı pankartı Türkiye'nin siyaset yasağını deldi

Yazarlık hayatım boyunca yazılarımı hep bana ayrılan yere sığdırmaya çalıştım… Gerçi T24’te böyle bir sınırlama yok ama bu da herhalde benim en kısa maç yazım oldu.

Galatasaray- Juventus maçının 30. dakikası yaklaşırken misket büyüklüğünde kar yağışı sonucu saha bir anda beyaza kesti.

Ne top görülebiliyordu ne de sahanın çizgileri. Bunun üzerine önce top kırmızısıyla değiştirildi. Ama yetmedi; hakem bu koşullarda maçın devam edemeyeceğine karar verip 31’de futbolcuları 20 dakikalığına soyunma odasına gönderdi.

Rezalet başlıyor

Ve saha temizlenmeye, çizgiler belirginleştirilmeye çalışıldı. Ama çok yavaş sürüyordu çalışmalar. Galatasaray’ın atak yaptığı on sekiz temizlendi fakat nedense Juventus’un atak yaptığı on sekize pek dokunulmadı.

Kar yağışı günler öncesinden belliyken demek ki hiç bir ek hazırlık yapılmamıştı.

Ayrıca Avrupa Kupası’na aday olan ülkemizin en iyi stadında alttan ısıtma yok muydu? Vardı da doğal gaz mı bağlanmamıştı?

Bunlar ciddi sorular ama bizim için sorun değil. Biz bunları konuşur sonra suçu hakeme yıkar kurtuluruz nasılsa.

Nitekim 20 dakika sonra hakemler sahayı kontrol ettiler, takımların kaptanlarıyla konuştular. Kararsızlık bir süre daha devam etti.

Ve hakemler sahanın maç oynamaya müsait olmadığına karar verdiler. Aslında o anda saha top oynamaya uygun gibi gözüküyordu ama herhalde “bu adamlara güven olmaz, şimdi oynatırsak daha büyük sorunlar çıkabilir” demiş olmalıydılar.

Yazımı yolladığımda ise maçın ne zaman oynanacağı hala belli olmamıştı. Büyük olasılıkla maç Çarşamba günü karın en az yağacağı 14-15 saatlerinde kaldığı yerden devam ettirilecek.

Mandelalı başlangıç

Aslında karşılaşma başında kimsenin aklına böyle bir ihtimal gelmemişti.

UEFA’nın hazırlattığı “MADİBA THE WORLD WILL NEVER FORGET “ Türkçesiyle “Dünya Mandela’yı hiçbir zaman unutmayacak” pankartı karşılaşma öncesi sahaya konulmuş, ve her iki takımın futbolcuları pankartın arkasında saygı duruşu yapmıştı.

Gerçekten de Mandela dünyanın unutmayacağı bir lider. Ölümü bu yüzden tüm dünyada çeşitli saygı gösterilerine neden oldu. Futbol dünyası da duruma duyarsız kalamazdı tabii. Birçok ligde maçların öncesinde Mandela’ya saygı duruşu yapıldı, Premier Lig’te tüm takımlar geçen haftanın maçlarına siyah bantla çıktılar.

Bizde mi? Biliyorsunuz bizde tribünlerde “siyaset” yasak. Mandela’nın ölümüne saygı bile siyaset kapsamına giriyor.

Eboue ve Drogba, Mandela’ya saygı sunan tişörtler giydiler diye Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

Tabii her yasak gibi bu da tek taraflı işliyor. Dini fanatizm yaparsanız, militarist, ırkçı tavırlar gösterirseniz kimse sesini çıkarmaz, hatta bir şekilde ödüllendirilirsiniz.

Ne var ki şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Juventus karşılaşması öncesinde UEFA zorunlu olarak astırdığı pankartla bizdeki bu siyaset yasağını delmiş oldu. Biz de bu vesileyle Mandela’yı hiç olmazsa bir statta anma fırsatı elde etmiş olduk.

Şimdi soru şu: Acaba bizim federasyon UEFA’yı da siyaset yaptığı için disiplin kuruluna verir mi?

Oyun dengeli başladı

31 dakikalık kısa maça gelince…

Taraflar birbirlerini kollayarak başladılar mücadeleye. İki taraf da orta alanı kalabalık tutuyor, top rakibe geçince savunma hattını beşliyordu.

Biz de sahadaki futbolcular da tam maça ısınırken hızla yağmaya başlayan kar birkaç dakika içinde her tarafı kaplayıverdi. Artık kayan zemin üzerinde çok daha fazla sürprizlere açık bir oyun izleyecektik.

Sonrası malum.

Maç ertelendi. Ne zaman oynanacağına yarın, Çarşamba günü karar verilecek. Real Madrid’in Kopenhag’ı yenmesiyle Avrupa Ligi’ni oynamadan garantiledi Cimbom. Şampiyonlar Ligi umudu ise hala sürüyor.