Derbide yok yoktu

Biliç derbi öncesi açıklamasında bu maçın üç puandan öte anlam taşıdığını söylemişti. Aradaki yedi puan fark nedeniyle karşılaşma gerçekten de Beşiktaş için çok daha önemliydi.

Fener baskılı, Kartal akıllıydı

Mücadele hareketli ve pozisyonlu başladı. Fenerbahçe zaten her maça çok baskılı başlıyor. Topa sert basıyor, tempolu çıkıyor. Forvetleri topla buluştuğunda tehlikeli bir takım oluyorlar.

Ama maçın ilk golünü bu baskıya karşılık veren Siyah-beyazlılar buldu. Aslında bu dakikalarda daha fazla top oynayan taraftı Beşiktaş. 9. dakikada Almeida’nın derin ve kararlı pasıyla, Olcay’ın net vuruşuyla geldi bu gol.

Ne var ki sadece üç dakika sonra Beşiktaş defansı arkasına atılan top, Sow’un kaleciden dönen topunu Emenikeke tamamladı ve Fenerbahçe skoru dengeledi.

Karşılaşma adeta yeniden başlamış gibiydi ama asıl 30. dakika maçın en önemli dakikası oldu.

Çünkü 30’da Meireles Veli’ye istemeyerek de olsa tehlikeli bir şekilde basınca Hakem Cüneyt Çakır kırmızı kartını tereddütsüz gösterdi ve Fenerbahçe on kişi kaldı ezeli rakibi karşısında.

Kartın ardından maç biraz duruldu derken on kişilik Fenerbahçe önce Serdar’ın ofsaytı bozması ardından adamını kaçırmasıyla Sow’un golüyle öne geçti: 2-1. Bu kez golün asistini Emenike yaptı.

Bu arada Beşiktaş’ın kendisinden çok şey beklediği Fernandes kötü bir maç çıkartıyordu. Tempo arttığında, baskı arttığında Fernandes’in etkisiz kaldığını gördük. Ayağına gelen topları bile kolay kaybetti çoğu kez.

Aslında maçın bol gollü geçeceğini ön görmüştük. Çünkü her iki takım da topu aldığında doğrudan rakip kaleye yönelen bir yapıya sahipti.

Nitekim daha devre olmadan Beşiktaş Almeida’nın attığı iki golle maçın gol sayısını beşe çıkardı.

Bu gollerde Oğuzhan’ın ve Veli’nin katkıları büyüktü. Yani Beşiktaş’ın en iyi üç oyuncusu gollere de adını yazdırmış oldu.

Zaten ilk yarıda atılan beş gol de birbirinden güzeldi. Ve hiç biri de duran golden gelmemişti.

Fener diriliyor

İkinci devre sanki on kişi olan Beşiktaş, on bir kişi olan Fenerbahçe’ymiş gibi ev sahibinin yoğun baskısıyla başladı. Beşiktaş savunmaya geçti. Aynı şeyi Galatasaray maçında da yapmıştı Siyah-beyazlılar. Bu yolun yol olmadığı defalarca kanıtlanmıştı oysa ki.

Beşiktaş oyun içinde çok iyi oynarken sonra baskı yiyor ve savunma derdine düşüp sıradanlaşıyor. Galatasaray maçında “Kartal rakibini diriltti” demiştim. Bu maçta ise Fenerbahçe’nin fiziki gücüne dayanamadı. Sahanın en iyilerinden olan Veli’nin 50’da sakatlanıp çıkmasının etkisi vardı bunda.

Üstüne üstlük oyuna sonradan giren Necip ardı ardına iki sarı kart görünce Beşiktaş da on kişi kaldı. İkinci sarı zorlama bir sarı karttı. O ana kadar çok iyi maç yöneten Cüneyt Çakır böylece takımları dengelemiş oldu. Ardından kart çıkmayan pozisyonlar izledik. Yani ikinci yarı Cüneyt Çakır da dağıldı biraz ve “denge” derdine düştü.

Biliç son çare; Motta’yı sol beke Atiba’yı göbeğe alıp Fenerbahçe baskısını önlemeye çalıştı.

Ama nereye kadar? Bu kadar geri çekilirsen ve bilinçsizce topu uzaklaştırıp skoru koruyabileceğini düşünürsen topu kalene getirirsin.

Nihayet 83’de Fenerbahçe baskısı sonuç verdi. Caner’in ortaladığı topu Kuyt Beşiktaş fileleriyle buluşturunca skora da denge geldi.

Bu kez 3-3’e razı gibiydi Beşiktaş. Bu da Beşiktaş adına kabul edilebilir bir durum değildi. Sadece 90 artılarda bir iki kez Fenerbahçe kalesini yokladı Siyah-beyazlılar. Ne var ki iş işten çoktan geçmişti.

Eğlenceli futbola ikişer puan

Sonuçta nefes kesen bir mücadele, her iki kalede çok sayıda pozisyon ve altı tane çok güzel gol izledik.

Beşiktaş’ın Akhisar maçı da 3-3 beraberlikle bittiğinde aynı şeyi söylemiştim: Böylesi bol gollü beraberliklere bir puan vermek haksızlık. Çünkü her iki takım da o kadar iyi mücadele ettiler ve attıkları üçer golle iyi futbolu süslediler ki alınan birer puan bunu hiç karşılamıyor.

Dolayısıyla her iki takım da hem alkışı hem de ikişer puanı fazlasıyla hak etti.