Devletle Kısa Sohbet: Paralel Yapı Neye Paralel? Gömmek Nedir?

İlk ismi daha doğruydu. Telaşla, "onun adını artık benim evimde ağızınıza almayın" diyerek evladını reddetmiş bir babanın yapabileceği gibi, devlet baba tarafından etiketli isim takılırken, durum doğru teşhis edilmişti: "Paralel devlet". Sonra, bu telaşlı etiketin fazla açık verdiği fark edildi. Bunun devletin yavrusu olduğunu çok ele veren bu isimden kurtulundu. Paralel yapı, dendi. Böyle, et beni filan gibi, ur gibi birşey. Bir yapı. Yetmedi bu etiket. Çünkü o yapıları da vücut üretiyor. Yine isim değişti. Paralel çete, sonra, paralel ihanet çetesi. Bir kelime baki kaldı ama, herşeyi bizlere hatırlatacak. "Paralel".

Paralel devlet. Devlet paralel

“Paralel”lik beyanı için, "aynı düzlem üzerinde olmak" ve "aralarındaki ilişki hiç değişmemek" lazım. Her iki unsur yönünden de. Hem "devlet" hem "yapı" için. Bunlar yapıp ettikleriyle de, gayet paralel, hakikaten. Devlet şimdi "paralel yapı"yla mücadele ediyor, paralel yapının kendi düşman bildikleriyle mücadele yöntemlerine paralel biçimde. Paralel yapının kendi düşman bildiğiyle mücadele yöntemlerinde nasıl halka hiç yer yoksa, devlet de "bir dakika şimdi düşmanla uğraşıyoruz" dediği anda halkı dışlamak, karanlıkta bırakmak ve hatta aptal yerine koymak reflekslerine sariliyor. Bu şekilde kazanamayız oysa. Birisi söylemeli. Devlet kendisini paralel olmaktan çıkartmadan, kendisine paralel akana dokunamaz, zira onunla kesişemez. Paralel oldukları gerçeğine aykırı bu durum. Devlet yeniden yapılanıp şu anda paralel aktığına değil bir oraya bir buraya akabilen halka paralel akarsa, paralel yapının paralelliği bozulur, dokunulmazlığı kalkar. Kesişmek mümkün olur. İki paralel doğrudan değil, asıl eksenini, halkı, takip eden bir doğrudan söz ediyor olduğumuzda, paralel yapılarla mücadeleye ve onları üretmemeye imkan olur.

Bir Paralel Yapı Kazanır

Halktan kopuk "operasyonlu" dünyalar, kapalı kapılar ardında, sırlar içinde, örterek, yürürken paralel yapı kazanır. Üstelik, paralel yapının kazanmakta olduğu zamanında anlaşılmaz. Bu paralel yapı değil belki ama, bir paralel yapı, paralel yapı fikri, kazanır. "Bir paralel yapı gider, bin paralel yapı gelir, acep bunu yaratan nedir" demeden, dedirtmeden, düşman algısını olgunlaştırtan devlet, bunu böyle kolay yapabilmesinden, halkın omurgasını şekilden şekile sokuyor olmaktan, ürkmüyor. Ürkmeli. Bir yandan bazı mahsullerini köklerken bir yandan aynı tohumların fazlasını tekrar ekiyor devlet eli. Bu artık fark edilmeli.

Devletle Sohbet

Devlet hayırlı birşey üretmemişse, devletin ne yaptığını incelemek lazim. "Neden böyle yapıyor bu devlet?", diye sormak lazım. "Dinlemeleri düzene koysun diye" yaratıldığı Bakan ağızından ifade edilen TİB'i -kendini- toprağa gömmeyi devlet fikir olarak ortaya atıyorsa, "kendini besliyorsun sen" demek lazım devlete. Eskiden mecazi anlamda meselelerin üzerine toprak atardın, şeffaflık olmayınca paralel yapılar türerdi, şimdi kendi evladın tehdit edince iyice azıttın, bayağı bayağı fiziksel olarak toprağa gömme işine girdin, bu tavrın sonuçları hepten facia olur, demek lazim ona. Anadolu'da "toprak kabul etmez" derler. Hatırlatmak lazım. O toprağa o bilgileri ve geçmişi gömersen bire bin mahsul alırsın, bir yapı gömersin bin yapı yeşerir, kendin de şaşar kalirsin, çözüm gömmekte değil, seffaflaştırmakta, demek lazım. Bu kafayla sen "yapı"yı gömemezsin, "yapı"lar topumuzu birden, torunlarımızla, gömer, demek lazım. Bu kadar kaybedilen zamanla, nice Lord Voldemort'lar simdiye yoldadir, artık kucaklaşalım da kavga gerçekten siyasette vesayete karşı olsun, siyasette kime yarayan vesayet gelecek kavgası olmasın, demek lazım. Bu gizemli edebiyatları, "bir bildiğim var ama söylemem"leri, "gömelim"leri, tam memleket için kritik bir konu tartışılacakken ilgisiz beyanlarla hedef saptırıp halkın fikri takip yeteneğiyle oyun oynamaları terk edelim, demek lazim. Bir paralel yapı ile şahsileştirerek kavga edeceğine her türlü paralel yapı fikriyle, onun yöntemlerine tenezzül etmeden kavga et, beni de yanına al, demek lazım. Halkı sadece düşman algısına ortak ederek değil ne olup bittiğini anlamaya da ortak ederek, bilgilendirerek, bilgiye erişim hakkı tanıyarak, konuya dahil et, demek lazım, bence.