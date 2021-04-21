Kabinede 'dezenfektan' revizyonu: Bahçeli'nin eski danışmanı da bakan oldu, kadın bakan sayısı bire düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP kongresinden bu yana beklenen kabine değişikliğini, kulislerde konuşulanların aksine, sınırlı tuttu. İki bakanı görevden alan Erdoğan, yerlerine üç isim atadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki ayrı bakanlığa bölünmesine karar veren Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na MHP'de bir dönem Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını da yürüten Vedat Bilgin'i getirdi. Performansı tartışılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u görevden alan Erdoğan, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan alımı yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verdi. Bugüne kadar, muhalefetin eleştirdiği bakanları genellikle koruma eğiliminde olan Erdoğan, Pekcan'ı taşıyamayarak skandalın ortaya çıkmasından üç gün sonra görevden aldı. Erdoğan’ın, 3 bakanlık revizyonda 2 bakanı AKP TBMM Grubu'ndan değil parlamento dışından seçmesi dikkati çekti. Ankara'da yapılan ilk yorumlar, Erdoğan'ın şimdilik "mini revizyonu" yeterli gördüğü ancak ilerleyen dönemde başka değişikliklere de imza atabileceği yönünde.

AKP kongresinde, partinin vitrininde yapısal değişikliğe gitmeyen ancak MKYK listesini büyük ölçüde yenileyen Erdoğan'ın, kabinede de revizyona gideceği konuşuluyordu. Erdoğan'ın, kongreden hemen sonra yapması beklenen değişiklikler, kulislerde büyük tartışma yaratmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'na çekileceği, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlarının değişeceği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın durumunun tartışıldığı yönündeki iddialar, Ankara'da kongreden bu yana konuşuluyordu. Büyük çaplı bir değişime kesin gözüyle bakılıyor, özellikle Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yeni kabinede görev verip vermeyeceği konusunda farklı görüşler ortaya atılıyordu. Ancak, Erdoğan, geçen zamana rağmen beklenen revizyonu yapmadı. Ankara'da, Erdoğan'ın artık bir değişikliğe gitmeyeceği, yaz aylarını bu şekilde geçireceği ve yeni yasama yılından önce kabineyi değiştireceği konuşulmaya başlandı.

Sınırlı revizyon

Ancak Erdoğan, bu iddiaları da boşa çıkarttı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ve atama kararlarıyla, "mini revizyona" imza attı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Erdoğan, bu koltukta oturan ve performansı eleştirilen Zehra Zümrüt Selçuk'a kabinede görev vermedi. Selçuk'un, bakanlığı döneminde yaptığı, "Artık refahı paylaşma aşamasına geçtik", "Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı" açıklamaları, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili söylediği, "İlke önemli" sözleri, sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanmasıyla ilgili olarak kullandığı, "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" ifadeleri çok tartışılmış, muhalefetin tepkisine yol açmıştı.

Erdoğan, yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin'i atadı.

Yanık, son kongrede MKYK'ya giren isimlerden ancak uzun süredir partinin içerisinde yer alıyor. AKP İstanbul İl Yönetimi'nde görev yapan Yanık, katıldığı tartışmalarda, AKP politikalarını radikal biçimde savunmasıyla tanınıyor.

Bilgin ise MHP'den AKP'ye geçen isimlerden. MHP camiasında uzun yıllar yer alan, bir dönem MHP lideri Bahçeli'nin danışmanlığını da yapan Prof. Dr. Bilgin, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde AKP'ye geçerek, Başbakan Başdanışmanı oldu. Siyaseti AKP'de sürdüren Bilgin, MHP'de görev yaptığı dönemden bu yana diyaloğa açık bir isim olarak tanınıyor. Bilgin, uzun süredir Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapıyordu.

Pekcan sürprizi

Erdoğan, bugüne kadar, muhalefetin eleştirdiği bakanları genellikle koruma eğiliminde oldu ve eleştirilere rağmen söz konusu isimleri değiştirmedi. Ancak, kabine revizyonunda bu alışkanlığı bozan Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'na, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon TL'lik dezenfektan alımı yaptığı açığa çıkan ve bu alımda usule aykırılık bulunmadığını savunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı, skandalın ortaya çıkmasından üç gün sonra görevden aldı. Erdoğan, böylece AKP açısından bir sürprize de imza atmış oldu.

Pekcan'ın yerine ise partinin etkili isimlerinden olan, ekonomist Mehmet Muş bakan olarak atandı.

Tek kadın bakan kaldı

Selçuk ve Pekcan'ın gidişiyle, kabinede tek kadın bakan olarak, bakanlık görevine yeni atanan Derya Yanık kaldı. AKP'de uzun süre devam eden geleneğe uygun biçimde Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı.