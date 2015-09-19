Yolsuzluk soruşturmasına uğrayan ortağı Orta Asya pazarından çekildi, Turkcell harekete geçti

Turkcell'in 3 milyar TL'ye eşdeğer borçlanma aracı ihraç etmesinin nedeni belli olmaya başladı sanıyoruz. Şirketin ortağı olan Telia Sonera Orta Asya pazarında 7 ülkede çalışan Fintur'daki hisselerini satma ve Baltık ve Kuzey Avrupa ülkelerine yoğunlaşma kararı verdiklerini açıkladı. Şirketin Fintur'da doğrudan ve dolaylı yüzde 74 oranındaki hissesi var. TeliaSonera'nın açıklamasının arkasından Turkcell'den gelen açıklamada ise, “Biz talibiz. Satın alma için finansal danışman atama sürecini başlattık” denildi.



Telia Sonera'nın Orta Asya ülkelerinden çıkış nedeninin, bölgede sürmekte olan bir kaç rüşvet-kara para aklama soruşturması olduğu anlaşılıyor[1]. Şirketin CEO'su Johan Dinnelind kendilerine atfedilen suçlamaların çözülmesinin zor olduğunu, 2 yıldır durumu düzeltmeye uğraştıklarını ama sonunda başaramayacaklarını anladıklarını söyledi. CEO geçen yıl yaptığı bir açıklamada, şirketin Özbekistan ve Azerbaycan iş ortaklarının arkasında kimin olduğunu bilmediğini söylemişti.



Şirketin ayrıca Nepal ve Özbekistan'daki 607 milyon $ karşılığı gelirlerini çekemediği ve çekilme nedenlerinden birisinin de bu olduğu belirtiliyor.



CEO Dannelind Azarbeycan, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Nepal, Özbekistan, Tacikistan ülkelerindeki faaliyetlerini kademeli bir şekilde azaltacağını ve sonunda da durduracağını açıkladı. Fintur gelirleri, Telia Sonera'nın gelirlerinin 5'de birini oluşturuyor. Fintur'un bu ülkelerdeki operasyonunun toplam değeri 2,4 milyar dolar gibi tahmin ediliyor. Konuyla ilgili potansiyel alıcılar bulunduğunu söyleyen Dennelind, Türkiye ve Rusya'dan çıkma planları olmadığını da söyledi.



Son zamanlarda eğlence sektörüne odaklanmaya başlayan ve Spotify'dan yüzde 1,4 hisse alan Telia Sonera'nın yeni bir alım peşinde olabileceği raporlanıyor. Yanı sıra 2013'de CEO atanan Dannelind şirketin itibarını düzeltmeye çalışıyor. Özbekistan mobil telefon lisansı alımı sırasında ortaya çıkan rüşvet iddiaları yönetim kurulunun büyük bir kısmı ile birlikte, eski CEO Per-Arne Blomquist'in ayrılmasını gerektirmişti.



Turkcell talip olduğunu açıkladı



Bu açıklama sonrasında borsaya "biz talibiz" açıklaması yapan Turkcell'in borçlanma aracı ihraç etmesinin de nedeni belli olmaya başladı sanıyoruz. Telia Sonera Fintur'da yüzde 58,55 doğrudan hisseye sahip. Geri kalan yüzde 41,45 ise Turkcell'e ait. Turkcell içindeki yüzde 37,3 hissesi ile bakıldığında ise, TeliaSonera'nın Fintur içindeki toplam hisse miktarı yüzde 74 oluyor. Ancak satılacak hissenin sadece yüzde 58,55'lik doğrudan hisse bölümü olduğu anlaşılıyor.

Turkcell'den borsaya yaptığı açıklamada şöyle denildi;

Turkcell'in ana hissedarlarından ve Fintur'da* yüzde 58,55 çoğunluk payı olan TeliaSonera, Avrasya'daki iştiraklerinden tamamen çıkmak amacıyla süreç başlattığını bugün açıklamıştır.



Şirketimizin bölgedeki büyüme stratejisine paralel ve halihazırda yüzde41,45 payla azınlık hissedarı olduğu Fintur'un tamamının satın alınmasıyla ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla stratejik ve finansal danışman atama süreci başlatılmıştır.



Turkcell kredi kullanım anlaşması açıkladı





Turkcell’den gelen ve konuyla ilgili olduğu anlaşılan diğer açıklamada ise şirketin 5 banka ile toplamı 3 milyar TL civarında kredi kullanım anlaşması imzaladığı bildirildi

Şirketimizin ve Grup Şirketlerimizin altyapı yatırımları ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanılmak üzere, Şirketimiz ile BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve Intesa Sanpaolo bankaları arasında 500 milyon ABD Doları ve 445 milyon Avro tutarında 30 Haziran 2016 tarihine kadar kullanım periyodu olan bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu teminatsız kredi 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir anapara geri ödemeli olup yıllık faiz oranı 3 aylık LIBOR/EURIBOR+ yüzde2,00'dır.

Turkcell Kredi Not BBB- Oldu



Bugün Turkcell ile ilgili açıklamalar arka arkaya geldi. Akşam saatlerinde Standart & Poor's firmasından gelen Turkcell'in kredi notuna dair bilgi şu şekilde verildi :



“Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Turkcell'in "BB+" olan uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-"ye yükseltmiş, görünümünü "durağan" olarak belirlemiştir.

*Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan'da faaliyet göstermektedir.