T24 LogoT24 Logo

Füsun Sarp Nebil

[email protected]

10 Şubat 2022

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde sorular ve cevaplara devam

Sorularımız ve GTENT'ten gelen cevaplar...

Evvelki gün başladığımız bu seri yazı grubunda, "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G" denilen ve 2018'de başlatılan projeye dair olarak 3 Ocak'ta yayımladığımız yazının[1] arkasından gelen cevap yazı [2] ve bu yazıya karşı bizim sorularımız, sonra bu sorulara gelen cevaplara[3] karşı yeni sorularımız vardı. Onları da gelen cevaplarla aşağıda bulacaksınız.

Bu yazıda da bir yorum yapmıyoruz. Sadece soruları ve cevapları sunuyoruz. Belki biraz teknik, biraz da fazla uzun ama yararlı bir yayın oldu. Özellikle de konuyu takip eden ve anlayanlar açısından. Yarınki son bölümde bütün bu yazılarla ilgili yorumları yazacağız.

Yine not edelim, bütün bunları okurken, aklınızda tutmanız gereken şey şu:

  1. Bu ülkenin -zaten sınırlı olan para, eleman, malzeme gibi- kaynaklarının doğru kullanılması gerekli
  2. Bu kaynaklarla yapılan projelerde, varsa hataları anlamak ve o hatalarını tekrarlamamak için kayıt altına almak gerekli...

Yeni sorular ve cevaplar

Cevabi yazıya karşı sorduğumuz suallere gelen ve en altta yer alan cevaplara karşı sorduğumuz yeni sualler şunlar (koyu olanlar bizim suallerimiz, açık renk olanlar GTENT'ten gelen cevaplar).

Füsun Hanım

Soruları cevaplamaya çalışalım, ancak sorularınızdan anlaşıldığı kadarı ile bütün konuyu GTENT ortaklarının ULAK'ın haklarını yağmalamak ve önünü keserek ülkeyi de dış güçlerin kucağına atmak” amacında olduğu önyargısıyla değerlendirmektesiniz. GTENT firmalarının Kendi kaynaklarını ülkeye özel sektör liderliğinde 5G yetkinliği kazandırmak için risk etmiş, bu yolda ULAK’ı da aralarına paydaş olarak almak için kucak açmış firmalar” olabileceği ihtimali ile okusanız gerçek ve cevaplar çok daha kolay anlaşılacak.

Ayrıca, UUYM5G projesinin senede yüzlercesi dağıtılan TÜBİTAK TEYDEB 1501 destek projesi olduğunu, bu proje ortakları ve pek çok firmanın ayrı ayrı başvurularla benzer projeler aldıklarını, ortada yağmalanacak” bir kaynak dağıtılmadığını, bu projenin binlerce projeden farkının firmaların takdir edilecek şekilde paylaşımcı ve normal 1501 projelerine göre çok daha sıkı kontrol altında yaptıklarını bilmenizi isterim. Üstte de belirttiğim gibi, firmalar kendi kaynaklarıyla geliştirme yapmış, harcamalarının bir kısmını (%60-75) ortalama 1 sene sonrasında geri almıştır.

ULAK projesi ise 3 firmanın özel olarak seçilerek, kendileri hiçbir yatırım yapmadan peşin fonlarla tamamlanmış bir projedir.

Sorulara geçersek:

1. Ctech firması projeden çıktı demişsiniz. Siz de belirtmişsiniz, yaptığı ARGE'yi tekrarlamak istememiş...

- Zaten ARGE'si yapılmış bir şey varsa, sizin projenizde planlanan ARGE'nin farklı olan nedir?

Radyolink grubunda 8 firma 7GHz, 13GHz ve 80GHz ürün geliştirmek üzere başlamıştı, ancak C-TECH, 80GHz AR-GE çalışmalarını zaten yapmakta olduğunu söyleyerek, hem tek bir projeden iki ayrı destek almamak, hem de kendi geliştirmiş olduğu fikri mülkiyet haklarını paylaşmak zorunda kalmamak için çıktı. Kalan firmalar sadece 7 ve 13 GHz üzerine çalıştılar.

- ULAK da Ctech ile benzer şeyi düşündü sanırım. Yani kendi geliştirdiği bir teknoloji var. Neden Ctech konusunda "bize teknolojisini vermiyor" demiyorsunuz da ULAK konusunda diyorsunuz?

Burada defalarca belirtmemize karşın anlaşılmayan bir konu var: Ne UUYM5G projesi kapsamında, ne de GTENT olarak, ULAK’ın daha önce geliştirmiş olduğu herhangi bir ürün/projeyi vermesi gibi bir istek olmadı. 

UUYM5G projesi kapsamında ortak geliştirmek ve ortak sahip olmak teklif edildi. Temeline de ULAK’ın daha önce geliştirdiği herhangi bir teknoloji değil, i2i firmasının daha önce UUYM5G projesi kapsamında lisans alarak kullanmakta olduğu BBU ürünü konması teklif edildi.

2. Ali Taha Bey'in projenin liderliğini üstlendiğini belirtiyorsunuz. Projenin BTK liderliğinde gittiğini biliyoruz. Yeni bir liderlik kapsamı mı var?

BTK, projeye destek verdi, ve takipçiliğini üstelendi. Ancak teknik içerik konusunda 3 mobil operatörün ve TÜBİTAK hakemlerinin belirleyici olmasını hedefledi. 2019 yılındaki revizyon sonrası, Ali Taha Bey'in üstlendiği liderlik rolü, hem içeriğin kapsamı, hem de yapılan işlerin istenen standartlara uygun olmasıydı. Defalarca ürünleri kontrol ederek istenen uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol etti.

3. ULAK'a sordum. ULAK'ın radyo grubunda kaldığı ama grubun yanlış yönde olduğunun anlatıldığı ve tasarıma yönelik bilgileri paylaştığı kaydedildi. Radyo grubunun başarı kriterlerinden birisi ULAK BBU ile entegre olma şartı varken bunun yapılamadığı kaydediliyor. Entegre olamamanın nedeni nedir?

ULAK’ın bir süre radyo bölümünde mimari çalışmalara katıldığı ve katkı yaptığı doğrudur. Daha sonrasında kendi geliştirdikleri BBU ile Yeni Radyo ünitesinin birlikte çalışması gerektiği de doğrudur. Ancak, ULAK, yerli ve milli ürün geliştirmek yerine Intelden açık kaynak kod almış ve bu kod da sadece belirli konfigürasyonları desteklediği, bu konfigürasyonlar da UUYM5G projesi kapsamındakilere uygun olmadığı için birlikte çalışılamadı.

4. Siber Güvenliğin (LABRİS) neden çıkarıldığını anlayamadım. Siber Güvenlik en önemli şeylerden biri. Bunu açıklar mısınız?

Labris, Ali Taha Koç’un siber güvenlik bir 5G projesi değil, daha genel bir proje, onun için bu projede yeri yok” demesi üzerine çıkartılmıştır.

5. Bu tür ARGE projesi varsa en önemli geliştirilen parçalardan birisi Çekirdek Şebeke -ki dışarıdan alındı- bir diğeri BBU, İlkinin dışarıdan alındığı, ikincisi için yabancı üreticilerin arayüz geliştirmesi bu projeye ARGE nerede sorusu getirmiyor mu?

Burada da nedense yazdıklarımızın yanlış anlaşılması var:

- Çekirdek Şebeke, tamamen yerli ve milli olarak, i2i, HAVELSAN, TTG ve Telenity tarafından geliştirildi.

- BBU ise hem yerli olarak (2019 öncesi Extunda, sonrası ULAK tarafından), hem de teknoloji transferi ile geliştirilmesi planlandı.

6. Fatih Kacir Bey'e bu proje dışında ULAK'ın 5G ürünü geliştirmeyeceği vaat edildi. Tam anlamayamadım bunu. ULAK bildiğim kadarıyla Askeri nitelikte 5G projesi de geliştiriyor. ULAK neden başka proje geliştirmesi konusunda engellendi?

Ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından, zaten bu projede i2i ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Çekirdek Şebekenin iki defa geliştirilmemesine karar verildi. Askeri kullanım açısından” bahanesiyle ULAK da geliştirmeye devam etti, şu anda sivil sektörde UUYM5G kapsamında geliştirilmiş olan ürüne rakip olarak ihalelerle giriliyor bu ürün ile.

7. Anahtarlamayı çıkardığını söylüyorsunuz. Neden? Bu önemsiz bir parça mı? Softswitch teknolojileri günümüzün en önemli teknolojileri değil mi?

4.sorudaki nedenin aynısı, Ali Taha Koç’un anahtarlama bir 5G projesi değil, daha genel bir proje, onun için bu projede yeri yok” demesi üzerine çıkartılmıştır.

8. Proje, operatörlerin laboratuvarında test edildi, diyorsunuz. Acaba bu teste TUBİTAK neden katılmadı?

TÜBİTAK, bu çeşit projeleri sadece 6 ayda bir izleyici toplantıları ile izler. Daha detaylı izlemek gibi bir süreçleri yok, olsaydı hiç bir engel olmazdı. Bu arada, bu testler, UUYM5G projesinin sonrasında başlamıştır.

9. HAVELSAN'ın projesi neden çöpe gitti ya da şöyle sorayım, o proje başarılamadığı için mi çöpe gitti? 

Önceki soruda sorduğunuz, 3 Operatörde test edilen ürün, HAVELSAN’ın da katkıda bulunduğu ürün olan Çekirde Şebekedir. UUYM5G projesi kapandıktan sonra, HAVELSAN Temmuz ayına kadar bu testleri desteklemiştir - yani başarıyla bitmiş bir projedir.

Çöpe giden 2 kaynak vardır:

  • HAVELSAN tarafından geliştirilmiş olan, TELCO Cloud isimli, her projede en az 300 Bin USD tutarında yerlilik sağlayacak ürün transfer olmamış, bu ürünü geliştiren ekip ULAKa yapılan yatırım sonrası dağılmıştır.
  • HAVELSAN tarafından geliştirilmiş olan Çekirdek Şebeke ürünü ULAKa devredilmemiş, bu ürünü geliştiren ekibin de çoğu dağılmıştır. Nedeni HAVELSAN ile ULAK arasında bu projelerin transferi konusunda bir anlaşma olmaması, ayrıca yukarıda da söylediğimiz gibi, ULAK’ın bu ürünü zaten Savunma Sanayi fonları ile geliştirmiş olmasıdır.

Hem ürünler çöpe gitmiş, hem de bu iki projede 3 sene boyunca eğitilmiş insan kaynağı dağılmıştır. Bu boşa giden emeklerin HAVELSANa maliyetinin 40 Milyon TL üzerinde olduğu, 20 Milyon TL üzerinde TÜBİTAK fonu kullanıldığını tahmin ediyoruz.

10. Patent sorusuna çok yuvarlak bir cevap verilmiş. Bunu detaylandırır mısınız?

  • sayı
    patent başlıkları

Şu ana kadar başvurulmuş bir patent yok. Uzunca anlatmaya çalıştık, bu ürünlerin ticari başarısı için patent “şart” değil, olması ticari şansını yükseltebilir, hazırlık aşamasında olan patent başvuruları var.

11. Açıklamanıza rağmen, ben şunu sorayım, madem bu kümelenmede dışarıdan alınan bu kadar parça var, isim yanıltıcı değil mi? Neden ismini düzeltmiyorsunuz?

Öncelikle, bu projeyi gerçekleştiren kümelenme değil, 15 firma. 

Yine anlatamıyoruz sanırım, sadece BBUda dışarıdan lisans alındı ve projenin başlangıcında BBU da yerli yapılacaktı, ULAK tamamladığında da yapılmış olacak.

Proje biteli 10 ay oldu, tam olarak neyin düzeltilmesi beklendiğini de anlamakta zorlanıyoruz.

12. Bu arada çip krizi malum, 2 yıla yakın çip kuyruğundan bahsediliyor. Sizin para bulursanız üreteceğiniz test cihazları ve sonrası için çip hazırlığınız var mı?

Evet, projenin ikinci adımı olarak planlanan Teknoloji Odaklı Hamle başvurusuna Türkiyede chip üretimi konusunda uzmanlaşmış YONGA firmasını dahil ettik, çeşitli chipleri yerli olarak üretmeyi planlıyoruz.

13. TÜBİTAK'ın projenin geri kalan parasını ödemediğini söylüyorsunuz. Fatih Ömer Sayan Ulaştırma Bakanlığı Evrensel Hizmet Fonu ya da ARGE fonundan para vereceğini söylemişti. Bunları alamazsanız, proje ne olacak?

TÜBİTAK projeleri, Savunma Sanayi projeleri gibi belli bir bütçe vaadi ile değil, önceden onaylanan harcamalarınızın %60-75inin karşılanması şeklinde ödenir. Bu projede de çeşitli kapsam kısıntılarına gidildiği için geçen haftaki kapanışa göre 90 Milyon TLnin biraz altında bir ödeme yapıldı. UABden, ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Hamle programından fon bulunamazsa firmalar kendi katkıları ve bulurlarsa finansal yatırımla ilerlemeye çalışacaklardır. Büyük üreticilerin 5 Milyar USD harcadıkları bu teknolojiyi hepsi KOBİ olan firmaların finans etmesini beklemek gerçekçi değil maalesef.

GTENT Yönetim Kurulu

 

[1] 5G'de hazin bir "Uçtan Uca Yerli ve Milli" projesi

[2] Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'ne içeriden bir bakış

[3] Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'ne dair sorular ve yanıtlar

YAZARIN TÜM YAZILARI
Füsun Sarp NebilGTENTUçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi

Yazarın Diğer Yazıları

Türk Telekom 5,8 milyar kâr etmişse, neden internete zam yapıyor?

Madem devlete geçti, artık kâr diye zorlayacak bir ortağı da yok. Üstelik ettiğini raporladığı kâr yüzde 17 gibi, pek çok şirketin rüyasında görebileceği yükseklikte bir oran

Z nesline önlem mi? Yeni abonelikler mecburi filtreli açılıyor

BTK "aile profili" adı verilen filtrenin, yeni kullanıcılara uygulanması için karar aldı ve operatörlere talimat gönderdi

Rusya, Ukrayna işgalinde siber saldırı kullanıyor mu?

5 ay önce yayınlanan bir raporu temel alan Microsoft, Devlet destekli saldırıların yüzde 58'inden Rusya'nın sorumlu olduğunu söylüyordu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24