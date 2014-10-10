Twitter, talep üzerine silahlı mücadeleye çağrı yapan hesapları kaldırdı

Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen bir imza töreni sırasında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan bir gazetecinin Kobane’de yaşanan olaylarla ilgili bir tweetin silinmesi ve bazı hesapların kaldırılması yönündeki soruya verdiği cevapta, Twitter'ın engelleme yaptığını açıkladı.



"Yakıp yıkan, kamu binalarını, hastaneleri, okulları, ambulansları tahrip eden gençler istemiyoruz. Biz çalışan, üreten, gerçekten bu ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan gençler arzu ediyoruz. Bu gençleri provoke edenler, yönlendirenler var. Emin olun ki bu tür girişimleri yapanlar eninde sonunda yargı önünde, adalet önünde mutlaka hesabını verecektir. Ben tüm vatandaşlarımıza sağduyu tavsiye ediyorum."



diyen Lütfi Elvan, Twitter'ın yapmış olduğu kaldırma işlemi konusunda da şunları belirtti :





"Ulusal güvenliğimizi tehdit eden, maalesef bir takım vatandaşlarımızı provoke eden, hatta bazı kesimleri terörist grupları silahlı mücadeleye davet eden tweetlerle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla biz gerekli girişimlerde bulunduk ve bunlarında önemli bir kesimi Twitter tarafından engellendi. Tamamıyla ulusal güvenliğimize yönelik bir hadisedir"



Elvan, Twitter'da verilen provokasyon mesajlarına karşı gece yarısı yoğun bir mesai verdiklerini bir gazeteye yaptığı açıklamarda da şu şekilde söyledi :





“Bu Twit’lerle halk savaşa davet ediliyordu. Silahlanılması isteniyordu yani suç işleniyordu. Doğrudan engellememiz mümkün değildi. Ya komple kapatacaktık ya da twit’ler için mahkeme kararı alınacaktı. Ulusal güvenliği tehdit eden bir konuydu. Anayasa Mahkemesi de iptal edince, gece yarısı doğrudan Twitter’a ulaştık. Önce Twitter’ın Avrupa merkezi olan İrlanda ofisini aradık. Ofis kapalı olduğu için bu sefer ABD’deki merkezi olan California ile bağlantı kurduk. Silahlı ayaklanmaya dönük twit’lerin engellenmesini istedik. Gece saat 01.30 sularıydı. Marjinal grupların, PKK’nın gençlik yapılanmasının attığı twit’ler, gece yarısı kaldırıldı. 1 saatte twit’ler buzlandı. Saat 03.00 gibi işlem tamamlanmıştı.”



Elvan, Anayasa Mahkemesi İptaline İşaret Etti ama O Maddeye Gerek de Yokmuş



Anlaşılan bu hesap kaldırma işlemi, Anayasa Mahkemesinin yeni verdiği madde iptal kararları değerlendirmek açısından da, ilginç bir uygulamalı süreç olmuş.



UDH Bakanı Lütfi Elvan, Twitter’la ilişkilerin geldiği noktaya da dikkat çekerken, bir yandan da Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına işaret etti :





“Şimdi ulusal güvenlikle ilgili olaylar olsa kim engelleyecek? İnternette yayınlar olursa, ‘Silah alın, savaşın’ denirse ne yapacağım? Mahkemeye gideceğim, karar alacağım. Biz o maddeyi (iptal edilen maddeyi) hazırlarken Anayasa’yı dikkate almıştık”



Ancak olaya 6552 sayılı Torba Kanun içinde, "TİB'e milli güvenlik gibi konularda 4 saatte site engelleme hakkı veren" ama Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen madde açısından bakarsak, zaten bu konu, o konu değil.



Birincisi, bu iptal maddesine ihtiyaç kalmadan, Twitter konuyu anlamış ve bakan beyin kendisinin de ifade ettiği üzere, kısa bir süre içinde çözmüş. Hatta 4 saatte bile değil, bakan beyin ifadesine bakarsak 1,5 saatte çözülmüş olay. Yani sorun ciddi ise "süre" ya da "işlem yapma" açısından sıkıntı çekilmeyeceği uygulamalı bir şekilde görülmüş.



"Silahlı bir olaya davet" ya da "Savaşa davet" dünyanın hiçbir yerinde "masum" bir hareket değildir. Demek ki, bu tür ciddi ve bir ülkeyi tehdit eden durumlarda "iptal edilen maddeye ihtiyaç bile yok"



Ama yanısıra, Lütfi Elvan'ın açıklaması kendi içinde de çelişki taşıyor; maddeye ihtiyacı olmadığını, şak diye kapatabileceğini görüyoruz. Bunu kendisi söylüyor.



Twitter'e "https" ile yani güvenli erişim ile ulaşıldığı için, sakıncalı bulunan Twit ya da Hesaplara URL bazlı engelleme yapılması mümkün değil. Bakan Elvan önce bunu ifade ediyor; "Doğrudan Engelememiz mümkün değildi" diyor.



Arkasından Bakan Elvan üstelik bu maddeye bile gerek kalmadan kapatabileceğini ifade ediyor; Kendi sözlerine bakarsanız; "Ya komple kapatacaktık, ya mahkeme kararı alacaktık" diyor. Yani bu maddeye beklemeden de kapatmadan bahsediyor zaten..



Dediğimiz gibi, bu süreç adeta uygulama gibi olmuş.