Turkcell'de yurtiçi işler CEO'su kim oluyor?

Duyumlarımıza göre, bugün Turkcell'de devam eden organizasyon değişiklikleri kapsamında yeni bir açıklama yapılacaktı ama gelecek haftaya bırakıldı. Bu değişikliğin temelinde organizasyonun Yurtiçi ve Yurtdışı olarak ayrılması var. Her 2 bölümün üstünde ise grup CEO'su olarak Kaan Terzioğlu yer alıyor.

Yurtiçi CEO'luğuna ise Avea'nın eski Genel Müdürü ve 6 ay kadar önce Türk Telekom'da Bireysel İş Birimi Genel Müdürlüğüne geçen Erkan Akdemir'in atanmakta olduğu bilgisini alıyoruz[1]. Böyle olup-olmadığına dair kendisine soru gönderdik ama haberi yazma aşamasına kadar geri dönüş alamadık.

Akdemir'in adı, Terzioğlu atanmadan önce Turkcell CEO'luk için de bir süre konuşulmuştu. Türk Telekom'un, Avea-TTnet yönetimlerini birleştirmesinden sonra aldığı görevden memnun olmadığı da yine konuşulan diğer bir konu olmuştu.

Terzioğlu ve Akdemir, daha önce Cisco'da beraber çalışmışlar ve Terzioğlu Avrupa'dan sorumlu iken, Akdemir onun altında Türkiye'den sorumlu Genel Müdür[2] olarak çalışmış ve kamu kurumlarında Cisco cihazların satışı konusunda başarılı oldukları söylenmişti.

AKP'li yönetim kurulu ve bu Yönetim Kurulu'nun atadığı CEO Kaan Terzioğlu

Turkcell'de halen yönetim kurulu, AKP'nin atadığı 5 üye ile TeliaSonera'nın atadığı 2 üye tarafından oluşturulmuş durumda[3]. Zamanın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da bu atamanın geçici olduğunu söylemişti[4].

Ziraat Bankası tarafından Çukurova Grubuna verilen kredi ile 10 yıldan bu yana süren hisse anlaşmazlığı bittiğinde[5], Yönetim Kurulunun yenilenmesi ve bizzat üyelerden oluşturulması beklenmişti. Ama tuhaf bir şekilde, Genel Kurul'a 16 saat kalan Yönetim Kurulu, yeni seçilmesi mümkün olan bir yönetim kurulunu beklemeden CEO atadı[6].

Sonra zaten yönetim kurulu da değişemedi. Nasıl olduysa AKP ağırlıklı kalmaya devam etti. Ama bunun böyle olacağı Rus Alfa grubunun CEO ataması sonrası yaptığı açıklama düzeltmesi ile ortaya çıkmıştı. Alfa sabah saatlerinde, ortaklar arasında sorun olmadığını raporlamış ama aradan geçen 5-6 saat içinde ne olmuşsa, akşam saatlerinde, ortaklar arasında sadece temettü konusunda anlaşma olduğu, diğer sorunların sürdüğü bilgisini vermişti[7].

Şimdi bu AKP ağırlıklı yönetim kurulu ve onun atadığı CEO, Turkcell'de büyük organizasyon değişikliğine gidiyor[8]. Bu Yönetim Kurulu döneminde, bugüne kadar "Genel Müdür + 9 Genel Müdür Yardımcısı" ayrılmıştı[9].

Ama halen ayrılacak başka Genel Müdür Yardımcıları olacağını da duyuyoruz. Turkcell elemanlarının ayrıldığı yerlerine AKP'ye yakın atamaların olduğu iddiaları yer alıyor. Turkcell nereye koşuyor yazımızda bunları detaylı incelemiştik[10][11].

BTK ve RK telekomünikasyon sektörüne müdahelede bulunamıyor

Ya da bu başlığı, BTK ve RK, Telekomünikasyon sektörüne taraflı yaklaşıyor diye vermeliyiz. Salı günü verdiğimiz bir haberde, İngiliz Rekabet Kurumu'nun British Telecom ile EE isimli mobil operatörün birleşmesine nasıl karşı çıktığını ve bunun rekabetin ve dolayısıyla tüketicinin aleyhine olduğunu duyurmuştuk[12].

Ama ülkemizde telekom sektörünün gitgide daralması, firma kalmıyor olması, kalanların da BTK tarafından geçen yılın sonunda ortaya konulan yönetmeliklerle lisanslarının iptal edilmeye çalışıyor olması ortaya başka bir manzara koyuyor[13].

AKP hükümeti, telekom alanında yönlendirici olmayı tercih ediyor ve özelleştirildiği halde, görünümü itibariyle özelleştirilmekten uzak görünen Türk Telekom'dan sonra bir zayıflık anında yönetimine geçtiği Turkcell'i de elinde tutmaya gayret ediyor. Çünkü bu atama ve organizasyon değişikliği, şu anda yeni bir hükümet kurulana kadar görevinde olan eski hükümetin gider ayak yaptığı değişikliklerden birisi olarak yorumlanıyor.

Bunun nedeni de, CEO Terzioğlu'nun kıymetli bir geçmişi olsa da, bulunduğu pozisyona AKP ağırlıklı Yönetim Kurulu tarafından atanmış olması[14].

[1] Türk Telekom 2015'e Bireysel'de Erkan Akdemir, Kurumsal'da Mehmet Ali Akarca ile Giriyor

[2] Erkan Akdemir Cisco Türkiye GM Oluyor

[3] BSPK Turkcell'e 2 Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Daha Atadı

[4] Binali Yıldırım; Turkcell Yönetim Kurulu Üye Atamaları Geçici Tedbirdir

[5] Çukurova Holding'in Turkcell Hisselerindeki Alfa Rehini Kaldırıldı, Ziraat Bankası Rehin Koydu

[6] Turkcell Genel Kurulunu Beklerken...... Kaos Sürüyor Anlaşılan....

[7] Alfa Grubu'ndan Turkcell ile İlgili Açıklama ve Düzeltme

[8] Turkcell'de Büyük Organizasyon Değişikliği Yapıldı

[9] Turkcell'de Yine Deprem.. 3 Genel Müdür Yardımcısı Daha İstifa Etti

[10] Yeni Dönemde Turkcell’de Çalışmak için Siyasal Bir Kimlik mi Gerekli?

[11] Turkcell 2015'de Nereye Koşuyor..

[12] Türk Düzenleyicilerin Aksine, İngiliz Rekabet Kurumu, British Telecom'un Mobil Operatörle Birleşmesinde Sorun Görüyor

[13] BTK, 184 STH Operatörünün Lisansını İptal Etti

[14] Turkcell'de Yeni CEO Kaan Terzioğlu Oldu