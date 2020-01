Trump 'Onların yerini alacak başkaları var' diyordu....

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan Üretim Konseyini feshetme kararı aldı. Trump’ın Charlottsville’de meydana gelen ırkçı saldırıyı kınamadığı ve hatta üstü kapalı olarak desteklediği gerekçesiyle, Amerikan Üretim Konseyi’nden üstüste istifalar gelmişti [1] [2].

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danışmanlar Konseyini oluşturan Amerikan İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumunu sonlandırdığını "İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumundaki işinsanları ve kadınları üzerine baskı kurmaktansa, her ikisini de sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler" sözleriyle duyurdu.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!