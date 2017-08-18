T24 LogoT24 Logo

Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

18 Ağustos 2017

Trump 'Onların yerini alacak başkaları var' diyordu....

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan Üretim Konseyini feshetme kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan Üretim Konseyini feshetme kararı aldı. Trump’ın Charlottsville’de meydana gelen ırkçı saldırıyı kınamadığı ve hatta üstü kapalı olarak desteklediği gerekçesiyle, Amerikan Üretim Konseyi’nden üstüste istifalar gelmişti [1] [2].

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danışmanlar Konseyini oluşturan Amerikan İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumunu sonlandırdığını  "İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumundaki işinsanları ve kadınları üzerine baskı kurmaktansa, her ikisini de sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler" sözleriyle duyurdu.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

füsun sarp nebiltrumpabdüretim konseyi
","articleSection":"Yazı","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-08-18T00:00:00+03:00","url":"https://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/trump-onlarin-yerini-alacak-baskalari-var-diyordu,17897","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/trump-onlarin-yerini-alacak-baskalari-var-diyordu,17897"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yazarın Diğer Yazıları

Son 20 yılda bilişim-telekom bize çalıştı mı? Siber güvenliğin uluslararası boyutları

1990'lardan sonra yükselen bilişim sektörünün bugün geldiği kompozisyona bakarsak yüzde 80+ yabancı firmalara yaradığı görülür

Siber saldırı, Yunan hacker grubunun Türk hackerlara misillemesi mi?

Türk hacker grubu Anka Neferler, geçtiğimiz hafta Yunan hükümet sitelerine siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu

SpaceX ve NASA, acil durumda astronotların güvenliğini test ettiler

SpaceX'in Crew Dragon kapsülü "uzay taksisi" olarak kabul ediliyor. Eğer Nasa testin başarısını onaylarsa, "uzay taksiciliği"nin başlaması yolunda bir safha geçilmiş olacak

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24