Paris saldırısının ardından sosyal medyada 'güvenlik kontrolü'

İnsanların dünya çapında üye oldukları sosyal medya networklerinin bir fonksiyonunu Paris saldırıları ile görüyoruz. Paris'te pek çok yerde eş zamanlı olarak meydana gelen ve 129 kişinin fazla insanın ölmesine neden olan şiddet olayları sonrasında Facebook ve Twitter'daki "Güvenlik Kontrolü" uygulaması yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı[1].

Güvenlik kontrolü (Safety Check) 1 sene önce Mark Zuckerberg tarafından Japonya'da duyurulmuştu. Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami olayı sonrasında geliştirilen "Felaket Mesajlaşma Panosu", Facebook mühendislerine daha sonra bu uygulamayı düşündürtmüştü[2]. Ancak uygulama ilk defa bir saldırı sonrası için kullanılıyor.



Facebook “Güvenlik Kontrolü” özelliğini olayın hemen arkasından aktive etti. Bölgede olan insanlardan güvenli olanlar, kendilerini işaretlediler. Paris'teki bu feci olay sonrasında, Facebook ve Twitter'ın "Güvenlik Kontrolü" özelliğini kullanan binlerce insan arkadaşlarına ve yakınlarına durumlarını bildirdiler.



Önemli bir not; verilen "güvendeyim" ya da "şu kişi güvende" bilgisi, sadece ilgili kullanıcının kendi networkü içinde gösteriliyor.



Twitter'ın ise "Moments" olarak bilinen uygulaması içinde, olaydan sonra orada bulunan insanlardan ya da haber ajanslarından gelen saldırı ile ilgili görüntü, video ve haberler aktarıldı. Fransızlar, olay sonrasında mahsur kalanlara yönelik olarak Twitter üzerinde “#PorteOuverte” ya da "open door" hashtag'ini kullanıyorlar. Periscope üzerinde ise Btaclan konser salonunu naklen yayınlayan bir video gösterildi. Bazı diğer kullanıcılar ise sonrasındaki durumu gösteren videolar yayınladılar.



Google ise, Hangout mobil haberleşme uygulaması içinden ve Android ya da iPhone telefon üzerinden yapılacak Fransa ile ilgili aramaların haftasonu boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

[1] FACEBOOK GÜVENLİK DURUMU KONTROLÜ

[2] Facebook 'Güvenlik Kontrolü' Sekmesini Duyurdu