Her internet kullanıcısının 10 mbps genişbant almasının yasal bir insan hakkı olduğuna karar verildi

Dünya'daki trafiğin yüzde 25'ini yöneten bulut şirketi Akamai biliyorsunuz sürekli olarak, internet hızları konusunda çeyrek raporları yayınlar. Son verdikleri rapor 2017'nin ilk çeyrek verilerini içeriyor [1]. Bu rapora göre Türkiye'nin ortalama internet hızı 7,6 Mbps ve bu hızla ancak dünya 75'incisiyiz. Bu kadar geride kalmamızın önemli bir nedeni 10 Mbps üzerindeki hızlara sahip internet bağlantısı miktarının yüzde 19'da ya da başka bir deyişle, fiber kablo uzunluğumuzun ancak 300 bin km'de kalmış olması. Bu nedenle internet hızımız Afrika ülkeleri seviyesinde. Biz gerilerde nal topluyoruz.

İngiltere için aynı rakamların 16,9 Mbps ve yüzde 60 olduğunu belirtelim. Yani Türkiye’nin ortalama hızının 2 katında fazla hızı ve 3 kat daha fazla 10 Mbps yayılımı var.

İngiltere ile kıyaslamamızın nedeni, İngiltere dün, 10 Mbps genişbantın yasal bir insan hakkı olması gerektiğine karar verdi. Biz de neymiş merak ettik !!!

Eski devlet tekeli olan BT (British Telecom), İngiltere'nin kırsal bölgelerini birbirine bağlayan 600 milyon £ harcamak için gönüllü oldu, ancak Hükümet yine de bu konuda kendisini bağlayıcı bir kanun yapmak istiyor.

Çünkü verileri, güya 10'uncu ekonomi olmayı hedeflemiş olan Türkiye'nin bir kaç katı olmasına karşın, İngiltere ortalama hızda dünya 15cisi ve 10 Mbps üstü bağlantılarda ise dünya 21cisi. Dolayısıyla ekonomide öne çıkması için bu verilerin yükselmesi lazım.

Not edelim; ilk sıradaki Güney Kore için ortalama hız 28,6 Mbps ve dolayısıyla 10 Mbps üstü bağlantı sayısı yüzde 85. İlk 10’daki ülkelerin (bunlar aynı zamanda en büyük ekonomiler arasında) hepsinde ortalama hız 20 Mbps üstü.

İşte İngiltere bu sıralamadaki durumunu daha yüksele çıkararak, geniş bantın sağlayacağı ekonomik avantajı kullanmak istiyor. Çıkarılacak kanuna göre, 2020 yılına kadar, halkın nerede yaşadığına —büyük şehirde ya da kırsal kesim — bakılmaksızın, halkın ISP'lerinden en az 10 Mb / sn hız talep etme yasal hakkı olacak.

Bu konu, İngiltere’de bu yılın başlarında geçirilen Dijital Ekonomi Yasasında ortaya konan hükümetin Evrensel Hizmet Yükümlülüğünün (USO) bir parçası.

İngiliz hükümeti ilk başta BT'nin 600 milyon strelin harcamayı planladığı gönüllü teklifini kabul etti, bu da 1,4 milyon kırsal bölge sakinin en az 10 Mbps hızına erişmesini sağlamayı içeriyordu. Ancak dün yapılan açıklamada hükümet, "2020'de İngiltere'nin tamamının yüksek hızlı genişbant erişime sahip olmasını sağlamak için yeterli kesinliğe ve yasal yaptırıma izin veren" düzenleyici bir çerçeve çizeceğini açıkladı [2].

Konuyla ilgili olarak, Kültür Bakanı Karen Bradley şunları söyledi:

"Genişbantın ev ve işyerleri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve herkesin hızlı ve güvenilir bir bağlantının faydalanmasını istiyoruz. Teklifi için BT'ye minnettarız ancak yalnızca düzenleyici bir yaklaşımın, hedefi yüksek hızda gerçekleştireceğine karar verdik. Nerede yaşadıkları veya çalıştıklarına bakılmaksızın, İngiltere'deki herkes için gerçek bir genişbant sağlayacağız”

İngiliz Hükümeti şimdi Evrensel Hizmet Yükümlülüğünün (USO) ne içermesi gerektiğini ortaya koymaya başlayacak. Mevzuatın 2018 yılının başlarında kabul edilmesi ve Ofcom'un önceden belirleyeceği minimum beklenen hızların, resmi olarak yaklaşık iki yıl içinde ulaşılabilir olması hedefleniyor.

Bu olay, 600 milyon £ yatırım yapacağını açıklayan BT için bir darbe olsa da, hükümet doğru kararı verdiğinden emin. Mevzuat getirilerek, tüketicilerin gereksinimleri değiştikçe ve herhangi bir hane halkının geride kalması halinde (maliyet eşiğine tabi olarak) minimum hızın artabileceğine inanıyorlar.

Türkiye'deki durum için de olumlu bir gelişme mevcut. Bugün Resmi Gazete'de "Genişbant Stratejisi 2017-2020" stratejisi yayınlandı. Bu planı önümüzdeki günlerde inceleyerek, yorumları ileteceğiz [3].