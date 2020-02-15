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Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

15 Şubat 2020

Google alışveriş hizmetlerine Rekabet Kurumu 98,4 milyon TL ceza verdi

Karar "tekerrür"ü içermediği için "yüksek olmayan bir ceza" diye yorumlanıyor

Bir süredir, Google'un Rekabet Kurumu'nda 2 farklı davası sürüyordu [1]. Birincisi yerli cihaz üreticilere yönelik "Android" sözleşmeleri [2] ve diğeri Google Shopping şikayeti. 

İlkinde Google ceza aldı ve sözleşmelerini değiştirmesi istendi. Ama bunu sözleşme yerine zeyilname ile yaptığı için, sözleşmeleri değiştirene kadar kasım ayından bu yana süren bir günlük ceza var. Yani Google hala Android sözleşmelerini gerektiği gibi düzeltmemiş durumda.

Diğer şikayet ise mukayese sitelerinin başvurusu. Hatırlayacaksınız, 5 şubatta sözlü savunma verdiğini ve 20 şubata kadar ceza verilip verilmeyeceğinin belli olacağını yazmıştık[3].

Bugün Shopping bölümü ile ilgili karar açıklandı ve Google "arama motoru" alanındaki üstünlüğünü kullandığı için 98,4 milyon TL ceza aldı [5].

Bugünkü Rekabet Kurumu kararında ayrıca, ihlalin sona erdirilmesi için 3 ay içinde arama sonuç sayfasında ve mobil uygulamada Google shopping'in rakiplerin dezavantajlı konumlarını önlemeye yönelik işlemler yapması istendi. Bunun da 5 yıl boyunca yılda 1 kez durumun raporlanması ile takip edileceği görülüyor.

Rekabet Kurumu'nun kararı "tekerrür"ü içermediği için "yüksek olmayan bir ceza" diye yorumlanıyor. Aynı konuda Avrupa Birliği ise 2 yıl önce 2,4 milyar Euro'luk rekor bir ceza vermişti [4].

[1] Rekabet Kurumu’nun Google kararı ve soruşturmalarında son durum

[2]  Rekabet Kurumu’nun Android Kararı ve Google’un Şark Kurnazlıkları

[3] Google Shopping Soruşturmasında Sözlü Savunma Yaptı

[4] Google Sıralamada Kendisini Yukarıda Gösterdiği Nedeniyle AB’den 2,4 Milyar € Ceza Aldı

[5] Rekabet Kurulu Kararı

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