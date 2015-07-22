Erişim engeli getirilen siteler arasında Hürriyet, CNN Türk ve Cumhuriyet de var

Twitter üzerindeki sıkıntıyı izleyen okuyucularımızın mesajları nedeniyle araştırdığımız zaman bir mahkeme kararı olduğunu ve nedenin de Suruç katliamına ilişkin yayımlanan görüntüler olduğunu duyuyoruz. Ancak engellenen içerikler sadece Twitter üzerinde değil. Daha pek çok gazete ve site de listede yer alıyor.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturma çerçevesinde yaptığı başvuru ile Suruç Mahkemesi’nin dün aldığı karar, 5651 sayılı Kanun'un 6/A maddesi uyarınca verilmiş.

Bu arada başka bir sorunlu durum ise, ülkemizde halen internet konusunda % 90+ pay ile tekel olmayı sürdüren Türk Telekom, haksız bir şekilde Twitter'ı toptan engellemiş durumda. İlgili linkler erişime engellenene kadar Türk Telekom, Twitter'ı hem IP'den, hem de domain'den engellemiş ve bu nedenle Twitter'a ulaşılamadığı anlaşılıyor (4 saat kuralı). Bu da tekel durumunun Türkiye'deki kullanıcılar açısından ne kadar sorunlu olduğunun diğer bir işareti. Tek bir noktadan internet engellenebiliyor.

Suruç haber ya da içeriklerinden dolayı erişime engellenen internet sitelerinden bazıları şunlar:

Not: Engellenen sitelerin çoğunda tek link bulunuyor. O link kaldırılmışsa site engellenmiyor.

Addhaber.com

Aktifhaber.com

Ajans23.com

Ajanstvhaber.com

Aydinlikgazete.com.tr

Beyazgazete.com

Birhaberoku.com

Canlihaber.com

Cnnturk.com

Cumhuriyet.com.tr

Diken.com.tr

Dursunalierzincanli.web.tv

Evrensel.net

Etha.com.tr

Facebook.com

GazeteLobisi.com

Haber7.com

Haberler.com

Haberturk.com

Haberduyum.com

Hakimiyet.com

Hurriyet.com.tr

Ihlassondakika.com

Imctv.com.tr

Internethaber.com

IstanbulTimes.com.tr

İzleneo.net

Medya365.com

Resimgorsel.com

Rotahaber.com

SarıZeybek.com

Sanliurfa.com.tr

Sondakika.com

Subuohaber.com

Timeturk.com

Twitter.com

YemekProgramları.com

Yenisafak.com.tr

Yeniulke.net

YonHaber.com

YouTube.com

Bu sitelerdeki URL'ler verilmiş. Ancak acillik açısından önce bazılarının tamamen kapatıldığı ve URL'lerin engellemesi sonrasında sitelerin erişime yeniden açılacağı belirtiliyor. Bu arada Facebook ve YouTube'un mahkemenin talep ettiği linklere erişimleri engellendiği ve bu nedenle toptan kapatılmadığı da erişilen bilgiler arasında yer alıyor.