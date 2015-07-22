Erişim engeli getirilen siteler arasında Hürriyet, CNN Türk ve Cumhuriyet de var

Twitter üzerindeki sıkıntıyı izleyen okuyucularımızın mesajları nedeniyle araştırdığımız zaman bir mahkeme kararı olduğunu ve nedenin de Suruç katliamına ilişkin yayımlanan görüntüler olduğunu duyuyoruz. Ancak engellenen içerikler sadece Twitter üzerinde değil. Daha pek çok gazete ve site de listede yer alıyor.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturma çerçevesinde yaptığı başvuru ile Suruç Mahkemesi’nin dün aldığı karar, 5651 sayılı Kanun'un 6/A maddesi uyarınca verilmiş.
Bu arada başka bir sorunlu durum ise, ülkemizde halen internet konusunda % 90+ pay ile tekel olmayı sürdüren Türk Telekom, haksız bir şekilde Twitter'ı toptan engellemiş durumda. İlgili linkler erişime engellenene kadar Türk Telekom, Twitter'ı hem IP'den, hem de domain'den engellemiş ve bu nedenle Twitter'a ulaşılamadığı anlaşılıyor (4 saat kuralı). Bu da tekel durumunun Türkiye'deki kullanıcılar açısından ne kadar sorunlu olduğunun diğer bir işareti. Tek bir noktadan internet engellenebiliyor.
Suruç haber ya da içeriklerinden dolayı erişime engellenen internet sitelerinden bazıları şunlar:
Not: Engellenen sitelerin çoğunda tek link bulunuyor. O link kaldırılmışsa site engellenmiyor.
Addhaber.com
Aktifhaber.com
Ajans23.com
Ajanstvhaber.com
Aydinlikgazete.com.tr
Beyazgazete.com
Birhaberoku.com
Canlihaber.com
Cnnturk.com
Cumhuriyet.com.tr
Diken.com.tr
Dursunalierzincanli.web.tv
Evrensel.net
Etha.com.tr
Facebook.com
GazeteLobisi.com
Haber7.com
Haberler.com
Haberturk.com
Haberduyum.com
Hakimiyet.com
Hurriyet.com.tr
Ihlassondakika.com
Imctv.com.tr
Internethaber.com
IstanbulTimes.com.tr
İzleneo.net
Medya365.com
Resimgorsel.com
Rotahaber.com
SarıZeybek.com
Sanliurfa.com.tr
Sondakika.com
Subuohaber.com
Timeturk.com
Twitter.com
YemekProgramları.com
Yenisafak.com.tr
Yeniulke.net
YonHaber.com
YouTube.com
Bu sitelerdeki URL'ler verilmiş. Ancak acillik açısından önce bazılarının tamamen kapatıldığı ve URL'lerin engellemesi sonrasında sitelerin erişime yeniden açılacağı belirtiliyor. Bu arada Facebook ve YouTube'un mahkemenin talep ettiği linklere erişimleri engellendiği ve bu nedenle toptan kapatılmadığı da erişilen bilgiler arasında yer alıyor.