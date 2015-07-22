T24 LogoT24 Logo

Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

22 Temmuz 2015

Erişim engeli getirilen siteler arasında Hürriyet, CNN Türk ve Cumhuriyet de var

Suruç katliamına ilişkin görüntüler nedeniyle Twitter ve çok sayıda site içeriğine engelleme geldi

Twitter üzerindeki sıkıntıyı izleyen okuyucularımızın mesajları nedeniyle araştırdığımız zaman bir mahkeme kararı olduğunu ve nedenin de Suruç katliamına ilişkin yayımlanan görüntüler olduğunu duyuyoruz. Ancak engellenen içerikler sadece Twitter üzerinde değil. Daha pek çok gazete ve site de listede yer alıyor.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturma çerçevesinde yaptığı başvuru ile Suruç Mahkemesi’nin dün aldığı karar, 5651 sayılı Kanun'un 6/A maddesi uyarınca verilmiş.

Bu arada başka bir sorunlu durum ise, ülkemizde halen internet konusunda % 90+ pay ile tekel olmayı sürdüren Türk Telekom, haksız bir şekilde Twitter'ı toptan engellemiş durumda. İlgili linkler erişime engellenene kadar Türk Telekom, Twitter'ı hem IP'den, hem de domain'den engellemiş ve bu nedenle Twitter'a ulaşılamadığı anlaşılıyor (4 saat kuralı). Bu da tekel durumunun Türkiye'deki kullanıcılar açısından ne kadar sorunlu olduğunun diğer bir işareti. Tek bir noktadan internet engellenebiliyor.

Suruç haber ya da içeriklerinden dolayı erişime engellenen internet sitelerinden bazıları şunlar:

Not: Engellenen sitelerin çoğunda tek link bulunuyor. O link kaldırılmışsa site engellenmiyor.

Addhaber.com

Aktifhaber.com

Ajans23.com

Ajanstvhaber.com

Aydinlikgazete.com.tr

Beyazgazete.com

Birhaberoku.com

Canlihaber.com

Cnnturk.com

Cumhuriyet.com.tr

Diken.com.tr

Dursunalierzincanli.web.tv

Evrensel.net

Etha.com.tr

Facebook.com

GazeteLobisi.com

Haber7.com

Haberler.com

Haberturk.com

Haberduyum.com

Hakimiyet.com

Hurriyet.com.tr

Ihlassondakika.com

Imctv.com.tr

Internethaber.com

IstanbulTimes.com.tr

İzleneo.net

Medya365.com

Resimgorsel.com

Rotahaber.com

SarıZeybek.com

Sanliurfa.com.tr

Sondakika.com

Subuohaber.com

Timeturk.com

Twitter.com

YemekProgramları.com

Yenisafak.com.tr

Yeniulke.net

YonHaber.com

YouTube.com

Bu sitelerdeki URL'ler verilmiş. Ancak acillik açısından önce bazılarının tamamen kapatıldığı ve URL'lerin engellemesi sonrasında sitelerin erişime yeniden açılacağı belirtiliyor. Bu arada Facebook ve YouTube'un mahkemenin talep ettiği linklere erişimleri engellendiği ve bu nedenle toptan kapatılmadığı da erişilen bilgiler arasında yer alıyor.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

erişim engelitwittersansürfacebooksuruçinternet sitesiyasaklamatürk telekomip4 saat kuralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Yazarın Diğer Yazıları

Rekabet Kurumu’nun Google kararı ve soruşturmalarında son durum

Ufukta Çin-ABD savaşı sonucunda üretilecek yeni işletim sistemleri gözüküyor. Dolayısıyla hemen değilse bile Google açısından uzun vadede pazarın küçülmesi söz konusu. Şimdiden önlem almaya çalışıyor bile olsa

Turkcell kendi geliştirmediği teknolojileri kendi yapmış gibi mi sunuyor?

YaaniMail 1998 yılında kurulan Syncor isimli firmanın Zimbra ismini taşıyan elektronik posta servisi üzerinde kurulu yani yerli değil

900 milyon lira zarar ettiği iddia edilen PTT'nin Genel Müdürü değişti

Kenan Bozgeyik'in yerine İBB'den ayrılan Hakan Gülten atandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24