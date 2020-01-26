Deprem sonrası bölgede 'iletişim' ne durumda?

Eylül sonunda İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremde haberleşme konusunda sıkıntı yaşanmıştı[1]. Şimdi Elazığ-Malatya arasındaki deprem bölgesinde "iletişim" olarak ne olup bittiğine bakıyoruz. Sesli ve internet erişimi açısından sıkıntı raporlanmadı. Bazı mobil sahaların (baz istasyonu) zarar görmesine karşın, operatörlerin ve BTK'nın kısa sürede koordine olduğu belirtiliyor. Bunun neticesinde, depremden hemen sonra kısa bir sorun olduğu ama daha sonra bilinçlenen vatandaşların da birbirini uyarması ile de sesli haberleşmede sorun yaşanmadığı görülüyor.

İnternet erişiminde raporlanan kullanım düşüşünün ise, insanların sokakta olmasının payı fazla. Ama yanısıra mobil sahaların bazılarının yıkım, yangın ya da elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı raporlanıyor. Bunun sonucunda Elazığı ve Malatya civarında internet kullanımı yüzde 40 kadar düşmüştü. Aşağıda buna dair dün gece alınan kayıtlar var.

Türk Telekom'un Erzincan'da Valilik, Üniversite Hastanesi, Gezin İlçesi ve Kültürpark'ta mobil erişim araçlarının ilave erişim araçları olduğunu öğrendik. Ayrıca Malatya'da yine mobil erişim araçları var. Benzer şekilde Vodafone'un mobil araçları olduğunu öğrendik. Ayrıca operatörler kesinti yaşanan mobil alanlarını (baz istasyonları) tamir ettiklerini de kaydedelim.

Ama bütün olarak bakıldığında, Elazığ-Malatya arasını kapsayan deprem bölgesinde ses ya da veri iletişimi konusunda önemli bir sorun olmadığı raporlanıyor.

Elektrik firması ve doğal gaz firmaları açıklamalar yaptı

Bölgeye Kızılay'ın dışında çeşitli belediye ve kurumlardan yardım ve ekip ulaştırılmaya çalıştığı haberleri alıyoruz. Yanısıra elektrik firmaları da mesajlar yayınlıyor. Deprem sonrası Mustafa Paşa Mahallesi’nde bir binanın çatısında oluşan yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Diğer yandan doğal gaz firmasından da bir açıklama geldi. Bilindiği gibi deprem sonrası yangınların büyük bir kısmı doğal gazdan ileriye geliyor [2]. Ama Doğal Gaz firması herhangi bir yangına sebebiyet verilmediğini ifade ederlen, saha ekiplerinin bölgede hasar gören veya yıkılan yapıların doğal gaz arzını bina önlerindeki doğal gaz kutularından önlem amaçlı kestiklerini, doğal gaz şebekesinin güvenliği açısından gaz kaçağı tespit araçlarla cadde ve sokaklarda tarama işlemi yapıldığını söyledi.

Son olarak depremlerde üzülmemek için inşaatlarımızın kurallara uygun ve hatta yeni teknolojileri uygulamaya alan şekilde yapılması gerektiğini biz de hatırlatalım [3].

[1] İnternet Neden Önemli; Depremde Telefonlarla Değil, Veri Yoluyla Haberleştik

[2] Deprem Sonrası Yaklaşık Dört Yangından Biri Doğalgaz Sızıntısı Kaynaklıdır

[3] 17 Ağustosun Yıldönümünde, Yaklaşan Büyük Deprem Nedeniyle – Binaları Korumaya Yardımcı Teknolojiler