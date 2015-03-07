Danıştay'dan, 'Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin tüzüğünün BTK tarafından hazırlanmasına durdurma

Geçen yıl başında 5651 sayılı kanuna 6552 sayılı torba kanunla gelen ilaveler içinde yer alan "Erişim Sağlayıcılar Birliği"nin kuruluşuna yönelik olarak BTK'nın kendi hazırlayıp, kendi onayladığı tüzük Danıştay 13.daire tarafından durduruldu. Telkoder tarafından "iptal ve yürütmeyi durdurma" talebi ile açılan dava için verilen karar sonrasında neler olacağını merakla bekliyoruz.

Alternatif Telekom İşletmeciler Derneği olan Telkoder'in Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin tüzüğünün (ESB) BTK tarafından hazırlanması ve onaylanması ile ilgili olarak Danıştay 13'ncü Dairesi'nde açmış olduğu "iptal ve yürütmeyi durdurma" talebi, Danıştay tarafından "yürütmeyi durdurma" kararı ile karşılandı.



Geçen yıldan bu yana "Erişim Sağlayıcılar Birliği"ni tartışıyoruz. 2007 yılında yayınlanan, kısa adıyla "İnternet Yayınlarını Düzenleme Kanunu"na geçen yıl başında 6552 sayılı kanunla gelen değişikliklerden birisi bu Erişim Sağlayıcılar Birliği olmuştu. Çünkü devlet kanunla, sanki "bir sivil toplum örgütü" imiş gibi bir organizasyon kuruyor ve site engellemelerini bu organizasyon üzerinden yaparak, sansüre sivil bir görünüm sağlamaya çalışıyor ve sivil bir toplum örgütü yapıyormuş gibi onun arkasına saklanıyordu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), şubat ayında kanunun TBMM'den geçmesi, o zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayınlanması sonrasında, 2014 nisan ayında bu organizasyona yönelik olarak bir tüzük hazırlamış ve sonra yine kendisi onaylamıştı.



Ancak kanunda erişim sağlayıcı firmaların 1/4'ü tarafından onaylanması istenen tüzüğe, sayıları 300'e yaklaşan erişim sağlayıcıları imza atmak istemeyince, BTK kural değişitrmiş ve ancak abonesi olanları erişim sağlayıcı sayacağını belirtmişti. Bu kapsamdaki firma sayısı da 44 olduğu için 1/4'ü olan, büyük operatörler ve kardeş şirketlerinden oluşan 13 şirket ile tüzük imzalanmış ve sonradan da BTK tarafından onaylanmıştı.



Buna karşılık Telkoder yani Erişim Sağlayıcıların da dahil olduğu Serbest Telekom İşletmecileri Derneği, aynı günlerde 100'den fazla firma tarafından imzalanan bir tüzüğü BTK'ya onaya sunmuştu. BTK bu tüzüğü bir kenara atmış ve kendi hazırladığı tüzüğü onaylamıştı.



Danıştay'ın 20 Ocak 2015'de verdiği karara göre, Erişim Sağlayıcılar Birliği için BTK'nın kendi yazıp, kendi onayladığı tüzük için yürütmeyi durdurma verilmiş durumda. Kararın daha önce çıkması bekleniyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi'ndeki iptal başvuruları da henüz sonuca erişmemiş durumda. Danıştay'ın bu kararı beklediği yorumu yapılıyordu. Çünkü Anayasa Mahkemesi iptal etmiş olsaydı, bu karara gerek kalmıyor olacaktı.



Danıştay'ın, internet kullanıcılarını rahatlatacak olan son derece anlamlı bu kararı kutluyoruz.