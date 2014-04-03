Avrupa Parlamentosu'ndan internet ve cep telefonları için önemli karar

Biz Türkiye'de internetimizin özgürlüğü için mücadele etmeye devam ederken, AB'de önemli bir adım geçildi. Avrupa Parlamentosu, ağ tarafsızlığı ve mobil dolaşım ücretleri (roaming) konulu düzenleme tasarısını bugün oyladı ve 534 Evet oyuna karşı 25 Hayır oyuyla birlikte onayladı.

Söz konusu tasarı, hem ağ tarafsızlığı konusunda bazı eksikliklere sahip olduğu hem de mobil operatörlerin roaming konusunda doğrudan gelir kaybına uğrayacakları sebebiyle ciddi eleştiriler alıyordu. ETNO, ECTA ve GSMA gibi sektör birliklerinin de mevcut tasarıya itirazları olduğu söylenir ve oylamanın tartışmalı geçmesi beklenirken tasarının 534'e 25 gibi açık farkla onaylanması ilginç.

İlgili alt komisyonlardan geçen ve Avrupa Parlamentosu'na bugün sunulan teklif, ağ tarafsızlığını güvence altına alıyor ve ayrıca mobil dolaşım (roaming) ücretlerinin sıfırlanmasını ve AB'de ortak bir telekom pazarı oluşturulmasını öngörüyor. AB Dijital Gündem Komiseri Nellie Kroes'un Avrupa'da ağ tarafsızlığını güvence altına alan siyasetçi olarak öne çıkmak için içi çok da dolu olmayan bu taslağı hazırlatmış olabileceğini iddia edenler vardı ama tasarı yine de ezici çoğunlukla geçti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Roaming ücretlerinin tüm AB genelinde 2016 yılında tamamıyla kaldırılması gündemde. Zaten kar marjlarının hızla veri paketlerine kayması ve rekabetin artması nedeniyle ses gelirlerini artıramayan operatörlerse bu düzenlemeye karşılar. Geleneksel mobil telefon hizmetlerinden gelen gelirin 2014 yılında AB genelinde %5 civarında düşeceğini söyleyen operatörler, roaming ücretlerinin sıfırlanmasıyla birlikte 2016'da çok daha büyük bir düşüş yaşanabileceğini söylüyorlar. Zaten GSMA de bu tasarıya karşı çıktığını duyurmuştu [2].

Öte yandan tasarının ağ tarafsızlığı konusunda getirdiği tek yenilik, internet servislerinde İSS düzeyinde bir blokaj ve trafik önceliklendirme yapılamayacağını garanti altına alması. Ancak uzmanlar tasarıdaki ifadelerin muğlak ve yetersiz olduğunu söylüyorlar. Ayrıca İSS'ler de alt düzenlemeler yapılmadan sadece ağ tarafsızlığını garanti almanın inovasyonu durdurabileceği iddiasındalar.

Bu itirazlara rağmen Avrupa Parlamentosu'nda ilgili regülasyonun 534'e 25 gibi ezici bir farkla geçmiş olması düşündürücü. Pek çok uzman, bu yıl yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde siyasetçilerin bu tasarıyı “bakın neler yaptık” diyebilmek adına son bir fırsat olarak gördükleri ve bu yüzden de siyasi bir oylamanın söz konusu olduğunu düşünüyor...

Bu arada ülkemizde son site engellemelerinin yanısıra bant genişlikleri ile de oynandığını yani net tarafsızlığı konusunda sorun yaşamakta olduğumuzu da hatırlatalım.