AB'de, 'internet kullanıcısı verilerinin saklanması' kararı kaldırıldı

Avrupa Adalet Divanı, oldukça önemli bir karara [1] imza atarak AB'deki internet servis sağlayıcıların tüm kullanıcı verilerini 2 yıl boyunca saklamaları zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Böylece AB genelinde uygulanan Veri Koruma Direktifi boşa çıkmış oldu. Avrupa Adalet Divanı, bu kararı alırken kişilerin mahremiyet haklarını göz önüne aldığını belirtirken, İSS'lerin ellerindeki verilerin kullanıcı bilgisi olmadan polis ve kolluk kuvvetleri tarafından sürekli takip için kullanılabileceği ve bunun temel hakları engellediğini açıklıyor.

Malum 5651 sayılı internet kanununa yılın hemen başında getirilen ek maddelerden birisi trafik bilgilerinin saklanması ile ilgili. Bu maddeleri savunan AKP milletvekillerinin ve bürokratların en önemli tezi ise, trafik bilgilerinin Avrupa’da da saklandığı şeklindeydi. Ama bu tez ortadan kalkmış gözüküyor.

AB Adalet Divanı Başsavcısı Pedro Cruz Villalon, 7 yıl önce hazırlanan AB Veri Korunumu Direktifi’nin [2] 2000 yılında hazırlanan AB Temel Haklar Bildirgesi [3] ile çeliştiğini açıkladığında bu direktifin iptal edilebileceği konuşulmuştu. Şimdi AB Adalet Divanı da Villalon ile benzer bir görüş açıkladı ve böylece AB Veri Korunumu Direktifi boşa çıkmış oldu.Adalet Divanı yaptığı açıklamada, İSS'lerin ellerindeki verinin suçla savaş ve kamu güvenliği açısından polis ve kolluk kuvvetlerine önemli katkılar sağladığını ancak ilgili direktifin orantılılık ilkesini göz ardı ettiğine dikkat çekiyor. AB Adalet Divanı ayrıca bu direktifin kötüye kullanımı ve istismarı engelleyecek tedbirleri de almadığının altını çiziyor.

AB Adalet Divanı'nın hakkında görüş açıkladığı davalar, İrlanda Yüksek Mahkemesi ve Avusturya Anayasa Mahkemesi’nde görülen 2 farklı dava. Bu davalardan birinde İrlanda’da sivil özgürlükleri savunan bir STK, hem ülkedeki veri korunumu kanunlarının hem de AB Veri Korunumu Direktifi’nin hükümete aşırı bir güç vererek AB Temel Haklar Bildirgesi’ni çiğnediğini ileri sürmüş ve İrlanda İletişim Bakanlığı ve Adalet Bakanlıkları aleyhine bir başvuru yapmıştı. Diğer davada ise Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger ve 10’arca kişi benzer iddialarla Avusturya Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuşlardı.

Bu kararın açıklanmasının ardından, AB Veri Korunumu Direktifi resmi olarak boşa çıkmış durumda ve 28 üyeli AB genelinde internet servis sağlayıcıların ellerindeki verileri tutma zorunluluğu ortadan kalktı. Ancak bu konuda hemen yeni bir çalışma yapılacağı ve arada geçen dönemde de ulusal yasaların yürürlüğe devam edecekleri söylenmekte.

