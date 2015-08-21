4G ihalesi iptale mi gidiyor?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda 4G ihalesi için 3 günden beri toplantı yapıldığı ve başkanlığını da eski bakan Lütfi Elvan’ın üstlendiği duyuluyor.

Sektör soruyor; İki gündür, ihaleye teklifi verecek operatörlerin en üst düzey yetkilileri ile Ulaştırma Bakanlığı ve BTK yetkilileri neyin toplantısını yapıyorlar?

Bizim duyumlarımıza göre, toplantının amacının “4G ihalesini iptal” yönünde olduğu ve Avea tarafından düzenletildiği iddiaları var.

Konuya yakın kişiler, Türk Telekom’un son birkaç çeyrektir, karlılığının düştüğüne işaret ederken, şirketin ana ortağı Oger Telecom’un da Türk Telekom’u göstererek kullandığı krediler nedeniyle dış kaynak bulmakta zorlandığını iddia ediliyor.

Bu toplantılardan dışarı sızan bir başka duyum ise, Türk Telekom grubunun “Avea’nın sadece kağıt üzerinde kaldığı”nı belirterek, ihaleye kendi adıyla girme talebi. Ama doğal olarak Turkcell ve Vodafone bu duruma itiraz etmişler. Nedeni ise, Türk Telekom’un ana şebeke imtiyazına sahip olması nedeniyle, kendi adına girmesinin yaratacağı “adil rekabet” ihlal olasılığı.

Hep birlikte bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Türk Telekom’un hem finansal zorluk, hem de yatırımcısına kar dağıtma kaygusu taşıdığı için yaptığı iddia edilen bu talebi yerine getirilecek ve ihale iptal edilecek mi?

İhale 26 Ağustosa ertelenmişti

Hatırlanacağı üzere, 4G ihalesinin lansman toplantısı mart başında Lütfi Elvan’ın bakanlığının son gününde yapılmış ve daha sonra BTK tarafından 26 Mayıs'ta yapılacak olarak ilan edilmişti. Ancak o ihale sözleşmesinde, Ulak’ın dışarıda kalması söz konusuydu.

İtirazlar yükselip, tartışmalara neden olunca, o ihale 26 Ağustos'a ertelendi. Şimdi bu tarihe 1 hafta kalmışken, ihalenin iptal ettirilmeye çalıştığı iddiaları var.

Ankara’da siyaset savaş veriyor; terör – şehit haberleri - $’ın durumu – erken seçim – özerklik ve diğer konuları tartışıyoruz. Ama dünya durmuyor. 4G ihalesi haberleşmemiz açısından kritik bir durum.

Bu nedenle 4G ihalesini, olup biteni ve Türk Telekom’un finansal durumunu takip ediyoruz. Bu konuda ayrıca bir analiz yayınlayacağız.